Anyaország :: 2023. október 20. 11:13 ::

Újpest momentumos polgármestere náciveszélyt és putyinizmust szimatol

Déri Tibor polgármester azt írja közösségi oldalán, mindent megtesz a kerületi rendőrkapitánnyal karöltve, hogy ne tarthassanak rendezvényt a neonácik a kerületben, de a szélsőségesek rafkósak - írja az Index.



Forrás: Facebook

Alig telt el néhány nap a soproni "nemzetközi neonáci találkozó" óta, amitől rettegett mind a jobbliberális, mind a balliberális oldal, most itt az újabb szenzáció. Más kérdés, hogy "neonácit" egyet sem lehetett látni Sopronban, a helyiek semmit nem vettek észre az egészből, ellenben hangoskodó antifákat annál inkább

Ezúttal az okozza a riadalmat, hogy Újpesten november 10-én és 11-én koncertet szerveznek "valakik". Az eseményen magyar és külföldi zenekarok lépnek fel, a tervek szerint nyilván egy kibérelt helyiségben lesz, és csak olyanok értesülnek a különböző csatornákon keresztül arról, hogy hol lesz a koncert, akik eleve fogékonyak az ilyen szellemiségű események iránt. Magyarul erről az egészről Újpest lakosságának 99,9%-a megint csak semmit nem tudna, és ez nem is céljuk a szervezőknek sem, ha megint nem keltenék feleslegesen és alaptalanul a pánikot. Ugyanis a koncertek másnapján is maradna az arány, hogy a lakosság szinte 100 százaléka nem is értesülne az egészről, mert olyan "borzalmas dolgok" történtek csak, hogy pár zenekar ad két koncertet, a közönség pedig jól érzi magát, majd hazamennek.

Akkor hát mégis mi a baj? Természetesen az, hogy például Déri Tibor, Újpest momentumos polgármestere "náciveszélyt" szimatol, mert úgy gondolja, ez az egész egy "neonáci nemzetközi találkozó".

Tehát neki nem tetsző dalszövegek fognak elhangozni. Ilyen alapon minden hétvégén írhatnék én is rettegő és felháborodott Facebook-bejegyzéseket, hogy az ország mely pontján lesz Kis Grófo-koncert. De ez igencsak nevetséges volna. Nem hallgatom, nem megyek el rá. Ennyi.

A magát demokratának valló Déri Tibornak azonban meglehetősen sajátságos demokráciafelfogása van

- Egy újpesti rendezvényhelyszínt szúrtak ki maguknak, hogy ott bulizzanak az Európa több országából érkező zenekarok koncertjén. Jönnének a bakancsaikkal, a bomberdzsekijükkel, a gót betűs felirataikkal. És már nemcsak a náci eszméket, hanem a putyinizmust is dicsőítik. Mondjuk nagy különbség nincs a kettő között. Amint tudomást szereztem a dologról, azonnal felhívtam a tervezett helyszín üzemeltetőjét - fogalmaz.

Mondjuk lemaradt a 90-es, maximum 2000-es évek elején, mert ezek az öltözködési irányelvek nagyjából akkoriban mentek, de meglehetősen érdekes kombináció a "putyinizmust éltető neonácik" esete is. Hiába, a világ túl bonyolult hely Déri Tibor számára, ő így egyszerűsít: aki nem balliberális, az náci.

- Amint tudomást szereztem a dologról AZONNAL felhívtam a tervezett helyszín üzemeltetőjét. Nem írom le, hogy melyik helyszínről van szó, könnyen lehet, hogy őket is behúzták a csőbe, és nem is tudták, hogy kiket engednének be. Rafkósak a nácik, sosem verik előre nagy dobra, hogy miért bérelnének ki egy termet vagy egy kerthelyiséget. A helyszín üzemeltetőjének világossá tettem: a városunkban senki nem adhat teret ilyen rendezvénynek. Minden létező önkormányzati eszközzel megakadályozzuk a bakancsos hordák megjelenését! Ezen kívül beszéltem Hajdú Károly József rendőr ezredes úrral, kerületünk rendőrkapitányával. Abban maradtunk, hogy közösen teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a nácik ne csak Újpestet, de az egész várost messzire elkerüljék! - summázza.

Értik, AZONNAL. Még hozzáfűzhette volna azt is, hogy no pasarán.

A bejegyzés alatt olvastam egy rendkívül találó kommentet, mely úgy szól: "Ennyi maradt neked, Tibor, a riogatás... Egyébként elég, ha megírod nekik, hogy Újpesten se kórház, se strand, se uszoda, se parkolóhely, és már nem is jönnek ide."

Nyilván ez erős célzás arra, hogy talán a valós feladatokkal kéne foglalkoznia egy polgármesternek, mert ezek szerint Újpesten lenne mit tenni.

Végezetül bizonyára azt gondoljuk, hogy Déri Tibor - ha már a demokráciát kissé szűkített formában értelmezi - minden irányba, tehát "bármely szélsőség" felé ilyen harcias, és nem enged nekik teret, nos, akkor bizony csalódnunk kell.

Például Újpesten még Tanácsköztársaság emlékmű is akad , és teljes nyugalomban emlékezhetnek a Tanácsköztársaság kikiáltására kommunista csoportok, ahol tagadják a kommunizmus bűneit, tiltott önkényuralmi jelképeket használnak. Mindez közterületen, nem magánterületen. A kettő mintha nem lenne ugyanaz. Érdekes módon ez ellen semmi szava nincs az újpesti polgármesternek. Vajon miért?

L. J. - Kuruc.info