Nagykőrösi mészárlás: minden kérdésnél megbukott a hazugságvizsgálat során az írni sem tudó cigány

Pénteken a poligráfos szakértők meghallgatásával és a perbeszédekkel folytatódott a Budapest Környéki Törvényszéken V. Csaba Adelinnek a büntetőpere, akit azzal vádolnak, hogy 2020 áprilisában kivégzett egy apát a 17 éves fiával együtt egy nagykőrösi tanyán. A baltával véresre vert tini még élt, amikor az elkövető rájuk gyújtotta a házat. A 24 fiazalozó, fiatalemberező összefoglalója, az alcímeket mi adtuk.



Fotók: Einspach Brúnó / 24.hu

A vádhatóság szerint az apa szerény körülmények közt nevelte egyedül a tíz és tizenhét év közötti hat saját és egy fogadott gyermekét, köztük azt a 17 éves fiút, akit vele együtt meggyilkolt az elkövető. A családfő 2020 tavaszán 30 ezer forintért kibérelt egy tanyát, ezen volt egy rozoga melléképület, amelyet az apa fel akart újítani. Erről meg is állapodott a tulajdonossal, aki azt mondta, a munkadíjat majd levonják a bérleti díjból.

Ezt követően a férfi rendszeresen eljárt a csökevényes karral született 17 éves fiával a tanyára, és elkezdték kipofozni az épületet. A tulaj látta, hogy mennyire szorgalmasak, és mivel segíteni szeretett volna a nehéz helyzetben lévő családon, ezért azt mondta az apának, hogy 30 helyett elég lesz, ha csak 25 ezer forint bérleti díjat fizetnek neki.

Cigit kért, gyilkosság után telefon is lett belőle

Az ominózus napon a mindössze három általánost végző marosvásárhelyi származású V. Csaba Adelin otthon borozgatott, majd elment az ismerőséhez, hogy elpasszoljon neki egy biciklit. Már hazafelé tartott, amikor észrevette a tanyán dolgozó apát és fiát, akiktől cigarettát kunyerált. Az ügyész szerint ők barátságosan beinvitálták a tanyára, majd megkérték, hogy segítsen nekik fát hasogatni, és adtak neki egy baltát. Aprítás közben a 17 éves fiú azt mondta, hogy albérletben laknak az apjával, és tele vannak pénzzel.

V. Csaba Adelin észrevett egy övtáskát. Azt hitte, értékek vannak benne, ezért úgy fejbe vágta a kezében lévő baltával a fiút, hogy az azonnal elvesztette az eszméletét, és a földre rogyott. Elvette a gyerektől a mobiltelefonját, majd bement a házba, és a fiú 51 éves apját is háromszor fejbe vágta a baltával.

Ezt követően pénz után kutatott, de csak egy üres pénztárcát talált, amit azzal a lendülettel be is hajított a kályhába. Ezután benzint locsolt szét az ingatlanban, majd a családfő holttestét és a még életben lévő fiút is meggyújtotta, majd elhagyta a helyszínt.

A lopott mobilt megpróbálta eladni, de nem talált rá vevőt. A szénné égett holttesteket a legnagyobb fiú, Gábor találta meg másnap.

V. Csaba Adelin először beismerte a gyilkosságot, de a gyújtogatást már nem. Később viszont már azt állította, hogy csak azért vállalta magára a kettős gyilkosságot, mert azzal fenyegették, hogy megölik, és rágyújtják a házat, ha nem így tesz. A fiatal ezt követően kétszer is megbukott a hazugságvizsgálaton.

V. Csaba Adelin ügyvédje, Janklovics Ádám szerint viszont nem lehetett volna poligráfos vizsgálatot végezni védencén a beismerő vallomása miatt. Márpedig ügyfelét kétszer is alávetették ennek a beismerése után. A két szakértő azonban megmagyarázta, hogy miért kerülhetett sor a hazugságvizsgálatokra mégis.

A terheltet elsőként kihallgató poligráfos szakértő azt mondta:

A terhelt és a szakértő kettesben van a meghallgatás során, kivételt jelent, ha tolmács segítségére van szükség. Ezeken a vizsgálatokon nézik a meghallgatott élettani funkcióit, többek között a pulzusát, és a verejtékezését is. Az új szabály szerint lehetőség van kérdéseket feltenni az addig tisztázatlan dolgokkal kapcsolatban a vádlott beismerő vallomás után is

– mondta

A másik szakértő a meghallgatása során külön-külön is megkérdezte a férfitől, hogy baltával bántalmazta, illetve felgyújtotta-e a férfit és a fiát, ezekre pedig V. Csaba Adelin nemleges választ adott. Arra a kérdésre viszont, hogy azért ismerte-e be a bűncselekményt, mert megfenyegették, azt felelte, hogy igen. A szakértő elmondta, hogy a vádlott négy kérdésre megtévesztő (vagyis nem mondott igazat), egyre pedig értelmezhetetlen választ adott.

Húsz évnél többet nem kaphat a "fiatal"

Maraffai Tamás ügyész a perbeszédében kiemelte, hogy a gyanúsítottnak semmi oka nem volt arra, hogy magára vállalja a bűncselekményt. Rajta kívül pedig senki másnak nem volt oka arra, hogy megölje a sértetteket.

Nincs a földön olyan ember (ne is sértegessük hát az ambereket... – a szerk.), aki talál két magatehetetlen embert, s akkor ahelyett, hogy segítene, felgyújtaná őket. Erre csak annak van oka, aki bűncselekményt követett el velük szemben. Annál barbárabb cselekedetet pedig nem tudok elképzelni, hogy valaki baltával agyonver egy apát és a fogyatékos fiát, miután azok beinvitálják és cigarettát adnak neki.

Az ügyész súlyosító körülményként értékelte, hogy a férfi büntetett előéletű, és a bűncselekményt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el. Ezért a törvényben kiszabható maximális büntetést kérte rá nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több ember, illetve a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt. Mivel V. Csaba Adelin még nem volt 21 éves a bűncselekmény elkövetésekor, ezért maximum húsz évet kaphat.

Az ügyvéd abban sem biztos, hogy felgyújtották a szétégett áldozatokat

Janklovics Ádám ügyvéd azzal kezdte a védőbeszédét, hogy az bizonyos, hogy védence járt a helyszínen, de álláspontja szerint nem ő követte el ezt a bűncselekményt.

– Először tanúként lett kihallgatva a vádlott. Elmondta, hogy három iskolát végzett, és nem tud írni. Azt gondolom, hogy egy iskolázatlan román állampolgárt illett volna tanúsegítővel kihallgatni. A vádlottnak több vallomása is van, s ezek nem minden esetben vannak szinkronban. Mivel nincs egységes szakmai álláspont arról, hogyan kell végrehajtani ezeket a poligráfos vizsgálatokat, ezért helyén kell kezelni őket – magyarázta az ügyvéd, hozzátéve, a szakértők nem tudtak pontos időpontot mondani arról, hogy mikor következett be a sértettek halála. Mint mondta, nemcsak a gyilkosság időpontjában, hanem már korábban is füst volt arrafelé a tanúk elmondása szerint. Ráadásul egy bordó színű jármű is többször megfordult az érintett időpontban a környéken, ami nem a család birtokában volt.

„Csak az bizonyított, hogy az apa, és a fia szén-monoxidot lélegzett be, de az nem, hogy fel is gyújtották őket. Az igaz, hogy megtalálták a védencem DNS-ét a baltán, de az nem bizonyított, hogy ő is követte el a bűncselekményt. Ügyfelemnek nem volt szüksége pénzre, mert a családjában mindenki dolgozott” – magyarázta, majd védőbeszéde végén azt kérte, hogy mentsék fel védencét az ellene felhozott vádak alól.

A börtönben is áldott jó fiú, sosem lenne képes ilyesmire...

A tárgyalás után tudtunk beszélni a horrorisztikus gyilkossággal vádolt fiatalember szüleivel és sógornőjével is. V. Csaba Adelin anyja elmesélte, hogy rendszeresen látogatja a fiát a börtönben, aki jól viselkedik a rácsok mögött, és még egyetlen fegyelmit sem kapott. Mint mondta, biztos abban, hogy nem ő követte el ezt a bűncselekményt, és abban bízik, hogy felmentik majd.

Hasonló véleményen volt a vádlott apja is, aki nem tudott ott lenni az előző tárgyalásokon.

Rendszeresen beszélek a fiammal, de a bűncselekmény ilyenkor szóba sem kerül. Ismerem, és tudom, hogy soha nem lenne képes ilyesmire. Bármilyen ítélet is születik, én kitartok mellette, és ha elítélik, akkor is látogatni fogom a börtönben

– tette hozzá az apa.

A következő tárgyalás jövő kedden lesz. Ezen V. Csaba Adelin az utolsó szó jogán nyilatkozhat, majd sor kerül az ítélethozatalra is.

