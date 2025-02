Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. február 23. 11:50 ::

HVIM: valóban tiltsák be a Pride-ot, és rehabilitálják az eddig ellene harcolókat!

A szervezet közleményét változtatások nélkül olvashatják.

Orbán Viktor miniszterelnök a mai napon évértékelő beszédében a Budapest Pride betiltására utalt. A HVIM követeli, hogy a szavakat tettek kövessék, valóban tiltsák be ezt a fertőzési gócpontot jelentő eseményt, annak alaptörvény-ellenessége, családellenessége és egyértelműen provokatív, köznyugalmat és egyébként a forgalmat is indokolatlanul zavaró volta miatt!

Ha például a Becsület Napját (ahol semmiféle rendbontás nem történt), vagy a HVIM egyes demonstrációit betilthatták mindenféle mondvacsinált indokokkal az elmúlt években, sőt a Pride-ellenes demonstrációinkat akadályozhatták meg a hatóságok, így egyértelmű, hogy politikai döntés az, hogy milyen rendezvényt hagynak megvalósulni Magyarországon.

A nemzeti-keresztény kormány eddig hagyta burjánzani a köztéri vonaglást, hagyta, hogy egy egynapos rendezvény először egyhetes rendezvénysorozattá, majd hónapos Pride-hónappá nője ki magát, aztán azt is tétlenül elnézték, hogy más városokba is elköltözzön a fertő. Miközben azt kommunikálták, hogyha nem foglalkozunk vele, majd megszűnik. Nem szűnt meg. Most ideje volna tehát, 14 év kormányzás után, tenni valamit ennek érdekében!

Követeljük, hogy rehabilitálják azon szervezeteket, személyeket, akiket az elmúlt években meghurcoltak bármilyen Pride-ellenes rendezvény megzavarása miatt, amiért szembeszálltak az LMBTQP-lobbival, és elsőként emelték fel a szavukat az iskolai érzékenyítések ellen, akár úgyis, hogy az erről szóló rendezvényekre elmentek. Számos ilyen eljárás zajlik a mai napig, amihez asszisztál az ügyészség, annak ellenére, hogy a nyomozók lezárják, akár többször is az ügyeket.

Mozgalmunk elnökét egy plakáton szereplő, egyébként meg nem valósuló programpont miatt ítélték el közösség elleni uszításért: egy meg nem valósult LMBTQP-zászlóégetés volt a súlyos bűncselekmény. Jelenleg is tart ellene, és más hazafiak ellen, "közösség tagja elleni erőszak" miatt egy büntetőeljárás: egy iskolai érzékenyítésről szóló rendezvényen szerették volna kifejezni az ellenvéleményüket, de mégis ellenük emeltek vádat, pedig csak maximum szóváltás történt. A törvények viszont olyan mértékben kifacsarodtak a lobbiszervezetek nyomására, hogy minden őket ért legkisebb érdeksérelem is már kriminalizálva lett, így gyakorlatilag a véleménynyilvánítási szabadságot is elvették a normalitáspárti erőktől.

Követeljük a lobbista szervezetek - élükön a Háttér Társasággal - kiszorítását az ügyészségekről, rendőrségekről, mindenféle minisztériumi egyeztető szervekből! Követeljük az általuk kidolgozott ügyészségi protokollok, "szakmai" irányelvek visszavonását és megsemmisítését!

Követeljük, hogy tárják fel ezen szervezetek finanszírozási hátterét, és ezeket hozzák nyilvánosságra!

Amíg a fentiek nem teljesülnek, addig csak üres szavaknak tartjuk, hogy a Pride betiltását emlegeti bármelyik kormányzati szereplő. Tetteket akarunk látni, nem kiválóan előadott kampánybeszédeket!

Amennyiben elfelejtené a Vezénylő Tábornok Úr betiltani - a bokros teendői okán - a deviáns vonaglást, akkor mi is ott leszünk – mint minden évben - június 28-án, és várunk minden jóérzésű hazafit az ellentüntetéseink helyszíneire!

Kelt, Székesfehérvár, 2025.02.22.

HVIM vezetősége