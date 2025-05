Anyaország :: 2025. május 15. 18:38 ::

Hazánkba költözik a BYD európai központja, Orbán szerint itt fogják gyártani a jövő autóit

A BYD gyárral kötött mostani megállapodás azt jelenti, hogy a jövő autóit is Magyarországon fogják gyártani - közölte a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután hivatalában fogadta Vang Csuan-fut, a BYD vállalat elnök-vezérigazgatóját és Vang Vej-csungot, a kínai Kuangtung tartomány kormányzóját.

Orbán Viktor a BYD-val kötött stratégiai együttműködési megállapodás aláírása után emlékeztetett arra, hogy 1990-ben sikeresen kapcsolódtunk be a világ autógyártásába, létrehoztunk egy biztos ipari és technológiai alapot. Hozzátette azonban: most egy korszakváltás idejét éljük, új technológiák, új vásárlói igények és új gyártók jelentek meg, és mi, magyarok ebből az új korszakból nem akarunk kimaradni. Hoztunk egy stratégiai döntést, ami úgy hangzik, hogy a magyar iparnak be kell kapcsolódnia az elektromobilitásba - közölte.

Elmondta azt is, hogy piaci, rövidtávú és konjunkturális hatások ezt a stratégiai döntésünket nem befolyásolják. Egy új technológia bevezetésekor mindig vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, ezt ki kell bírni. A lényeg az, hogy tudjuk, ez a jövő, és ebből a jövőből Magyarországnak nem szabad kimaradnia - szögezte le.

A kormányfő kijelentette: elképzelhetetlen Magyarország számára, hogy kizárólag önerőből belépjünk az elektromobilitással egy új technológiai korszakba. Ehhez nekünk partnerekre van szükségünk, az új korszakba csak akkor tudunk belépni, ha van kínai-magyar stratégiai együttműködés, hiszen ebben az iparágban Kínáé a vezető technológia - emlékeztetett, hozzátéve: a magyar-kínai kapcsolatok legintenzívebb korszakát éppen most éljük.

Szijjártó: százmilliárd forintos budapesti beruházást jelentett be a BYD



Mintegy százmilliárd forint értékű beruházást jelentett be a BYD kínai autógyártó, amelynek keretében a cég a magyar fővárosba telepíti az európai vállalati és fejlesztési központját - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a világ legnagyobb és legsikeresebb elektromos autógyártójának számító BYD úgy döntött, hogy az európai vállalati központját és a fejlesztési központját is Budapestre hozza. "Ez összesen egy százmilliárd forintos beruházás, amelyhez a kormány húszmilliárd forintos támogatást tervez biztosítani" - tájékoztatott.

"Ebben az új európai központban és fejlesztőközpontban összesen kétezer új munkahely jön létre. És ennek a kétezer munkahelynek a 90 százalékát felsőfokú végzettségű munkavállalók fogják betölteni, akik alapvetően mérnöki végzettséggel rendelkeznek" - tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a vállalattal aláírt stratégiai megállapodás értelmében a budapesti fejlesztési központban magyar PhD-képzésben részt vevő egyetemi hallgatókat és egyetemi kutatókat, illetve duális szakképzésben részt vevő magyar diákokat és hallgatókat fognak alkalmazni.

"Az itt megalkotott szabadalmak legalább 50 százalékát itt, Magyarországon fogják bejegyezni, valamint elkötelezték magukat amellett, hogy minél több magyarországi vállalkozással fognak beszállítóként együtt dolgozni" - tudatta.

"Ez egy minőségi ugrás. A BYD európai központjának és fejlesztőközpontjának Budapestre hozatala a magyar gazdaság dimenzióváltásához nagymértékben járul hozzá" - fűzte hozzá.

(MTI)