Anyaország :: 2025. május 21. 16:12 ::

Támadnak a varjak Tatabányán

Rettegésben tartják a lakókat a dolmányos varjak Tatabányán. Az elmúlt napokban több embert is ért varjútámadás, most azonban olyasvalami történt, ami a szakemberek szerint is példátlan: egy idős nőt kórházba kellett vinni a varjak okozta sebek miatt - írja a Kemma.



Fotók: Hagymási Bence

Az idős néni szabályosan sokkot kapott, amikor rátámadtak a madarak az utcán hétfő délután. Olyan súlyos sebeket ejtettek rajta, hogy kórházi ellátásra szorult. A lakók azóta is félnek megközelíteni azt a járdaszakaszt, az emberi jelenlétre ugyanis azonnal fenyegető hangokkal reagálnak a lakótelepi dolmányos varjak, és sokszor a támadó rárepülés sem marad el. A szakember szerint az ilyen fokú agresszió teljesen szokatlan a varjútámadásoknál.

Az elmúlt tizenöt évben egyre növekvő mértékben urbanizálódott hazánkban a dolmányos varjú, amely a természetből és a mezőgazdasági területekről költözik be a nagyobb településekre. Tatabányán, a Sárberki lakótelepen különösen nagy riadalmat okozva támadnak emberekre az utcán. A 307-es tömb lakói, de a környékbeliek és az ott lévő játszótérre látogatók is rettegnek már a madaraktól, akik a lépcsőházba való szabad bejutást is ellehetetlenítik.

A szakember szerint a varjak a fiókáikat védik, de az ott élők szerint amit csinálnak, az már nem csak ijesztgetés, hanem támadás.

Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre szerint a jelenség, mármint a rárepülő ijesztgetés, természetes viselkedésük a varjúféléknek. Ezeknél a maradaknál ugyanis különösen erős a fiókaféltés.

– Rárepüléssel próbálják más irányba terelni az embert, amit támadó ragadozónak gondolnak. Ez azonban általában nem jár fizikai kontaktussal, a célja csak terelés és ijesztgetés – foglalta össze a szakember.

Az idős néni esete és sérülései tehát példátlannak mondhatók, igaz, a rá mért támadás után egy másik nőt is megsebesítettek a madarak. A fotókon az ő sérülése látható.

Mint mondta, a varjak akkor viselkednek így, amikor a fiókák már elég nagyok ahhoz, hogy elhagyják a fészket, és ekkor tanulnak meg repülni. Néhány napig, legfeljebb egy hétig vigyáznak így a fiókákra.

Budapesten korábban csapdákat helyeztek ki emberre támadó varjak miatt, hogy így óvják meg a járókelők testi épségét az agresszív madaraktól. A fészkelési időszakban azonban törvénytelen ily módon védekezni a varjakkal szemben.

Van olyan város, ahol ragadozó madarakkal riasztják el a varjakat. Ajka sűrűn lakott belvárosi területén a folyamatos zaj és az ürülékszennyezés miatt van erre szükség. Fábos Bence solymász szerint a varjúmentesítésnek ez a módja eddig sikeres náluk. Nem vadászatról van szó, a riasztás során a madarak nem sérülnek meg. A héja és a sólyom, amikkel dolgoznak, fajspecifikusa riasztásra vannak kiképezve. A belvárosból elriasztott varjak pedig rövid időn belül találnak a környéken új helyet, ahol kolóniát alakíthatanak ki anélkül, hogy az embereket zavarnák.

A tatabányai varjútámadások nem korlátozódnak egyébként Sárberekre. Voltak, akik a Bánhidai lakótelepen tapasztaltak hasonlót a napokban. De tény, hogy ilyen példátlan, sérülésekkel járó esetről még a szakember sem hallott.