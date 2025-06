Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. június 20. 15:34 ::

Egyik áldozata anyját vette feleségül a pedofil jiu-jitsu edző

Negyedjére végre elkezdődött a homokos pedofil újpesti jiu-jitsu edző, Fekete Márton tárgyalása – futva menekült el a kedvéért zárt tárgyalást elrendelő bíróságról

Két év hat hónapról öt és fél évre súlyosbította a vádat az Ügyészség Újpest történetének legnagyobb pedofilbotrányában.

Miután korábban kétszer a bíró, egyszer pedig a vádlott „betegsége” miatt maradt el a tárgyalás, negyedik próbálkozásra és egy év késedelemmel végre sikerült megtartani az előkészítő ülését a fiatalkorú fiú tanítványait szexuálisan bántalmazó egykori jiu-jitsu edzőnek, Fekete Mártonnak. Újpest történetének legnagyobb pedofilbotrányában az igazságtétel évek óta húzódik - korábban a nyomozati szakban, most épp a IV. és XV. kerületi Bíróságon. (Az ügy előzményeiről itt , a legutóbb elmaradt tárgyalásról pedig itt számoltunk be.) A szabadlábon védekező homoszexuális ragadozó napszemüvegben és baseballsapkában sunnyogott be a bíróság épületébe, majd a kizárólag az ő védelmében (!!!) elrendelt zárt tárgyalás után futva menekült el a helyszínről, mert persze letartóztatásba helyezni valahogy most sem volt kedve az államnak.

Nem engedték be a hallgatóságot, kizárták a sajtót

A bíróság mindent elkövetett, hogy továbbra is hímestojásként kezeljék a pedofilt: a bíróság elnökének előzetes, indoklás nélküli döntése értelmében kizárták a hallgatóságot a tárgyalásról. Így hiába jelent meg az újpesti Angol Brigád szurkolói csoport az épület előtt, az épületbe már nem engedték be őket, épp ellenkezőleg: még rájuk hívták ki a rendőröket a bíróság biztonsági emberei. Nem voltak sokkal szerencsésebbek a sajtó munkatársai sem, akiket ugyan az épületbe és a tárgyalóterembe még nagy kegyesen beengedtek, de még a tárgyalás megkezdése előtt – nagyjából egy perc elteltével – ki is zavartak onnan. Igencsak felháborító döntés volt, hiszen a Fővárosi Törvényszék honlapján a közérdeklődésre számot tartó ügyek tárgyalási jegyzékében is közzétették a tárgyalást , melyen az RTL Híradó, a TV2 Tények, az Index, a Blikk és a Magyar Jelen riporterei is megjelentek. (A DK által irányított városi sajtó, az Újpest Média természetesen ezúttal sem jelent meg tudósítani az eseményről, és politikai okok miatt nem hajlandók beszámolni a kerületben kiemelt érdeklődésre számot tartó ügyről.) Semmi sem indokolta a nyilvánosság kizárását és a zárt tárgyalás elrendelését, hiszen ez még csak egy előkészítő tárgyalás volt, ahová egyelőre még nem idézték be sem a sértetteket, sem a tanúkat, nem volt tehát kit megvédeni a nyilvánosságtól, hacsak nem magát a pedofil elkövetőt…

Új bírót jelöltek ki

Miután az ügy korábbi bírája két alkalommal is beteget jelentett az elmúlt egy évben, majd távozott a bíróság kötelékéből, új bírót neveztek ki az ügy élére dr. Fülöp Géza Tibor személyében. Első intézkedése nem tűnt túl szimpatikusnak, ugyanis helyt adott a védői indítványnak a zárt tárgyalásról. Illetve a második sem: az egyik újságírót kifejezetten flegmán és fenyegetve küldte ki a tárgyalóteremből, még mielőtt egyáltalán megnyitotta volna az ülést és elrendelte volna a zárt tárgyalást.

Volt értelme a nyilvános nyomásgyakorlásnak: súlyosbította az ügyészség a vádat

Az ügy eddigi legbotrányosabb eleme talán az volt, hogy korábban csupán kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség, és mindössze 2 év 6 hónap letöltendőt kértek – beismerés esetén – Fekete Mártonra. Tették ezt annak ellenére, hogy az ügyben tucatszámra derült fény olyan áldozatokra, akiket ugyancsak megrontott az évek során, de ezek – az ügyészség értelmezése szerint – már jóideje elévültek.

Vélhetően azonban a közvélemény nyomásgyakorlásának és a társadalmi felháborodásnak a hatására az ügyészség most végre súlyosbította a vádat és már 5 év 6 hónap letöltendő börtönre emelték a kívánatos büntetés mértékét. Erről már a sértetti jogi képviselőktől és a megjelent nyilatkozatokból értesülhettek az újságírók.

– Kiterjesztettük a vádat a kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése mellett kétrendbeli szexuális visszaélésre is. Az ügyészség öt és fél éves börtönbüntetésre tett mértékes indítványt a váddal egyező beismerés esetére – nyilatkozta a sajtónak dr. Rab Ferenc Levente, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.

Feleségül vette áldozata anyját

A vádlott az ügyészség indítványát nem fogadta el, vallomást nem tett, csak személyi körülményeiről nyilatkozott. Elmondta, hogy Szurdokpüspökiben él a József Attila utca 31. szám alatt, őstermelőként dolgozik, vagyona nincs, viszont van 960.000 Ft tartozása, egyebekben pedig megtért Istenhez – bármit is jelentsen ez ebben az esetben. Családi körülményeiben azonban jelentős változás történt az utóbbi időben: megrontott áldozatának anyját (!!!) vette el feleségül!

– A sértett számára is újdonság volt, hogy kiderült, az édesanyja már nemcsak a vádlott élettársa, hanem időközben a felesége is lett. És most már ő is kíván vallomást tenni a bíróság előtt. Számomra erősen kérdéses a szavahihetősége és az is, hogy miért nem lett az ügyben meggyanúsítva – nyilatkozta az egyik áldozat jogi képviselője, dr. Pataki János István.

Arról sem a tárgyaláson, sem az épületből futva távozva nem nyilatkozott Fekete Márton, hogy vajon idén részt vesz-e a „betiltott Budapest Pride-on”, pedig a szervezők és a mögöttük álló globalista szervezetek valószínűleg szívesen látnák őt az egyik kamion platóján, vagy épp a „szabadságmenet” élén.

Folytatás november 15-én, ítélet talán jövőre

A kb. ötvenperces tárgyalást követően a bíró új tárgyalási napot tűzött ki 2025. november 15-re. Ekkor fogják meghallgatni a sértetteket és a tanúkat is, valamint a sértetti oldal javasolni fogja a vád további súlyosbítását és várhatóan elő fogja terjeszteni sérelemdíj iránti polgári jogi igényét is. Az ügyben legkorábban jövő tavasszal várható elsőfokú ítélet. A garantált fellebbezés miatt mához még legalább másfél, de inkább két év, mire Fekete Márton újpesti homokosnak börtönbe kell vonulnia – úgy, hogy már a kétezres évek közepe óta bántalmazta szexuálisan a felügyeletére bízott gyermekeket.

Sz.B.