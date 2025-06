Anyaország :: 2025. június 22. 07:57 ::

Megkezdődik az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum zalai területének fejlesztése

Megkezdődik az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum zalai területének komplex fejlesztése - tájékoztatta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az MTI-t.

Az igazgatóság 2028. december végéig, a Széchenyi Terv Plusz programban elnyert 470 millió forintos európai uniós és magyar állami támogatásból valósítja meg a projektet az UNESCO MAB (Ember és bioszféra) programhoz tartozó, több mint 100 ezer hektáros terület természeti értékeinek megőrzése és az ahhoz kapcsolódó nevelési, szemléletformálási és ökoturisztikai feladatok infrastruktúrájának megerősítése érdekében.

A mostani projekt célja a Mura árterén lévő, leromlott állapotú gyepek helyreállítása, a gyepes élőhelyek kiterjedésének növelése, a hagyományos extenzív állattartás bővítése, és a gyepekhez kötődő védett növény- és állatfajok megőrzése.

Azt írták, hogy a vagyonkezelésükben lévő területre a hatékony természetvédelmi gyepkezelés és a magyar szürkemarha-állomány téli etetéséhez szükséges szálas takarmány előállításához erőgépeket, adaptereket, mezőgazdasági eszközöket vásárolnak, továbbá az állattartás és a legetetés eszközrendszerét is fejlesztik.

Szintén fejlesztik az ottani természetvédelmi őrszolgálat és szakszemélyzet felszereltségét, a megfigyelés, az adatrögzítés és -feldolgozás eszközrendszerét, továbbá terepjáró gépkocsikat és vízi járművet is vásárolnak.

A Muraszemenyén korábban kialakított River’Scool vízparti oktatóhelyhez kapcsolódó minősített természetiskolai programjukat a bioszféra-rezervátum teljes területén elérhetővé teszik egy oktatófurgon beszerzésével és felszerelésével.

A pályázat keretében a muraszemenyei Hódvár Vízitúra-kikötőhelyet és a River’Scool vízparti oktatóhelyet is továbbfejlesztik: felújítják az odavezető utat, a kikötőhely gépészetét, újabb szabadtéri bútorokat szereznek be és oktatótáblákat is kihelyeznek.