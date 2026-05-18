Külföld :: 2026. május 18. 14:31 ::

Nemzetközi Energiaügynökség: gyorsan apadnak az olajkészletek

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyors ütemben csökkennek a globális kereskedelmi olajkészletek, amelyek a jelenlegi felhasználás mellett már csak néhány hétre elegendők - figyelmeztetett hétfőn Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója Párizsban.

Birol a G7 pénzügyi találkozójának helyszínén újságíróknak nyilatkozva elmondta: a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordóval növelte a globális olajkínálatot, de ezek a készletek nem korlátlanok. Hozzátette: az északi féltekén induló tavaszi vetési és nyári utazási szezon tovább gyorsíthatja a kereskedelmi készletek csökkenését, mivel növekszik a dízel, a műtrágya, a repülőgép-üzemanyag és a benzin iránti kereslet.

A vezérigazgató rámutatott: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai előtt még jelentős túlkínálat jellemezte az olajpiacot, a kereskedelmi készletek is magas szinten álltak, a háború azonban gyorsan megváltoztatta a piaci helyzetet.

Birol hozzáfűzte: jelenleg jelentős eltérés látható a tényleges olajpiaci helyzet és a pénzügyi piacok árazása között.

A Nemzetközi Energiaügynökség múlt héten közzétett havi olajpiaci jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus miatt idén a globális olajkínálat elmaradhat a kereslettől, miközben a készletek rekordütemben csökkennek. Az IEA korábban még olajpiaci többlettel számolt 2026-ra.

Az IEA adatai szerint a globális olajkészletek márciusban és áprilisban rekordütemben, összesen 246 millió hordóval csökkentek. A 32 tagországot tömörítő szervezet márciusban története legnagyobb stratégiai készletfelszabadításáról döntött: összesen 400 millió hordó piacra engedésével igyekezett stabilizálni az olajpiacot.

(MTI)