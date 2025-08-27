„Műemlék nuku, mezőgazdasági üzem nuku, mérhetetlen luxus viszont dögivel. Az objektum teljesen készen van, de a két nagyobb épület még nincs bebútorozva (ott dolgozók szerint azért már érkeznek a holmik)” – írta Hadházy Ákos szerdán, összegezve a hatvanpusztai birtokon tett látogatása tapasztalatait. Azt már korábban közölte, hogy bent járt, most pedig bemutatta az ott készített videóját is.
„Besétáltam Hatvanpusztára. Tárva-nyitva volt a hátsó nagykapu, senki meg sem próbált megállítani (akkor, később a földúton már jött a Suzuki Vagyonőr+). Magánlaksértés ugye nem jön szóba, hiszen az ország miniszterelnöke szerint ez egy félkész mezőgazdasági üzem (nem az). A tulajdonost kerestem, hogy megkérdezzem: ha Pusztaverszáj műemlék (papíron az, valójában alig maradt belőle valami), akkor milyen módon biztosítják, hogy a nagyközönség is láthassa. Nos, a tulajdonost sajnos nem találtam ott. A rózsakertet és a robotfűnyíróval nyírt füvet ápolgató kertészek voltak bent, kérésükre távoztam” – kezdte beszámolóját a független országgyűlési képviselő.
(Magyar Hang)