Anyaország, Antimagyarizmus :: 2025. augusztus 27. 13:07 ::

A "nemzeti-keresztény" kurzus 16. évében: a komcsik füttyentenek, a veszprémi érsek ugrik

Augusztus 30-án - a II. bécsi döntés 85. évfordulóján - Lesenceisvándon (Veszprém vármegye) avat turulszobrot a Mi Hazánk Mozgalom.

Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a következőképpen kommentálta az eseményt:

Ledönthették a turult az ukránok Munkácson, próbálhatják a kutyák a Hegyvidéken, de mi nem hátrálunk, sőt újabbat állítunk! Ökumenikus keretek közt, sólyomröptetéssel is készülünk az ünnepi eseményre...



Augusztus 30-án turulszobrot avat a Mi Hazánk Mozgalom

Az eseményen felszólal Novák Előd, Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság tiszteletbeli elnöke, Kovacsics Zsolt, a Mi Hazánk vármegyei elnöke, továbbá Kovács Attila református lelkész, illetve Szabó Zoltán katolikus atya. Illetve az utóbbi csak felszólt volna.

Ugyanis Sej László, a Munkásőr Emléktársaság vezetője, valamint az Ellenforradalom 1956 nevű szennyoldal szerkesztője levelet küldött dr. Udvardy György érseknek. A levélben Sej a jól ismert, s már unalomig hajtogatott paneleket sorolgatja a Mi Hazánk kapcsán: fajgyűlölő, antiszemita, nyilas, hungarista, Szálasi, Adolf Hitler, Kuruc.info stb. Továbbá megkéri az érseket, hogy tiltsa meg Szabó Zoltánnak a részvételt az avatáson.

S, hogy mit válaszolt erre az érsek? Normális esetben ignorálnia kellene ezt a gyalázkodó, kommunistabűnözőt, esetleg elegánsan elküldeni a fenébe, mivel olyan ideológiát képviselő személyről van szó, amely világnézet a kezdetektől fogva nemcsak emberellenes, de Isten és az egyházak létét is tagadja. S mit tesz ehelyett dr. Udvardy György érsek? A rendszerváltás után 36 évvel haptákba vágja magát, s teljesíti a kommunisták követelését. Leírják, hogy az Érseki Hivatal intézkedését követően Szabó Zoltán nem vesz részt a szoboravatáson.



Az Érseki Hivatal válasza

Sej László volt az, aki korábban azzal büszkélkedett , hogy az ő vamzerkedése nyomán távolította el a Facebook Toroczkai László profilját; de ő volt az is, aki korábban rendőrök védelmében, legális keretek között követhetett el jogsértést, s a kommunizmus áldozatainak emlékének megsértésével, vörös csillagokkal "ékesítve" ünnepelhette a vörösterrort. Sej és az okádék oldala volt az is, aki Wittner Máriát gyalázta , annak halálának napján.



Sej László

Bár Sej fenti levelében kitakarta címét és telefonszámát, azért biztos nem bánja, ha leközöljük.

Telefonszám: 30-594-2285

Lakcím: Győr, Szent István út 57.

Úgy vélem, hogy nincs mit hozzáfűzni az esethez, ebben a "régivágású kereszténydemokráciában".

KG