Augusztus 30-án - a II. bécsi döntés 85. évfordulóján - Lesenceisvándon (Veszprém vármegye) avat turulszobrot a Mi Hazánk Mozgalom.
Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a következőképpen kommentálta az eseményt:
Ledönthették a turult az ukránok Munkácson, próbálhatják a kutyák a Hegyvidéken, de mi nem hátrálunk, sőt újabbat állítunk! Ökumenikus keretek közt, sólyomröptetéssel is készülünk az ünnepi eseményre...
Zoom
Augusztus 30-án turulszobrot avat a Mi Hazánk Mozgalom
Az eseményen felszólal Novák Előd, Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság tiszteletbeli elnöke, Kovacsics Zsolt, a Mi Hazánk vármegyei elnöke, továbbá Kovács Attila református lelkész, illetve Szabó Zoltán katolikus atya. Illetve az utóbbi csak felszólt volna.
Ugyanis Sej László, a Munkásőr Emléktársaság vezetője, valamint az Ellenforradalom 1956 nevű szennyoldal szerkesztője levelet küldött dr. Udvardy György érseknek. A levélben Sej a jól ismert, s már unalomig hajtogatott paneleket sorolgatja a Mi Hazánk kapcsán: fajgyűlölő, antiszemita, nyilas, hungarista, Szálasi, Adolf Hitler, Kuruc.info stb. Továbbá megkéri az érseket, hogy tiltsa meg Szabó Zoltánnak a részvételt az avatáson.
Zoom
S, hogy mit válaszolt erre az érsek? Normális esetben ignorálnia kellene ezt a gyalázkodó, kommunistabűnözőt, esetleg elegánsan elküldeni a fenébe, mivel olyan ideológiát képviselő személyről van szó, amely világnézet a kezdetektől fogva nemcsak emberellenes, de Isten és az egyházak létét is tagadja. S mit tesz ehelyett dr. Udvardy György érsek? A rendszerváltás után 36 évvel haptákba vágja magát, s teljesíti a kommunisták követelését. Leírják, hogy az Érseki Hivatal intézkedését követően Szabó Zoltán nem vesz részt a szoboravatáson.
Zoom
Az Érseki Hivatal válasza
Sej László volt az, aki korábban azzal büszkélkedett, hogy az ő vamzerkedése nyomán távolította el a Facebook Toroczkai László profilját; de ő volt az is, aki korábban rendőrök védelmében, legális keretek között követhetett el jogsértést, s a kommunizmus áldozatainak emlékének megsértésével, vörös csillagokkal "ékesítve" ünnepelhette a vörösterrort. Sej és az okádék oldala volt az is, aki Wittner Máriát gyalázta, annak halálának napján.
Zoom
Sej László
Bár Sej fenti levelében kitakarta címét és telefonszámát, azért biztos nem bánja, ha leközöljük.
Telefonszám: 30-594-2285
Lakcím: Győr, Szent István út 57.
Úgy vélem, hogy nincs mit hozzáfűzni az esethez, ebben a "régivágású kereszténydemokráciában".
KG