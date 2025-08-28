Anyaország :: 2025. augusztus 28. 10:49 ::

A KSH adatai szerint tovább fogy a magyar

A KSH előzetes adatai szerint 2025 júliusában tovább csökkent a születések száma, a halálozások jelentősen meghaladták az előző év azonos időszakát, a természetes fogyás tovább nőtt – írja az Economx.

Az adatok szerint az előző hónapban 6696 gyerek született, és 8782 fő halt meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma két százalékkal, a halálozásoké tizennyolc százalékkal, míg a házasságkötéseké tizenegy százalékkal mérséklődött.

2025. január–július időszakában

- 41 686 gyerek jött világra, 3106-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ami 6,9 százalékos csökkenést jelent. Ezen belül januárban 4,2, február-márciusban 8,6, április-májusban 12, június-júliusban pedig 2,1 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban

- a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,30 volt, egy évvel korábban 1,37

- 73 692-en haltak meg, 129-cel többen az egy évvel korábbinál, ami 0,2 százalékos növekedést jelent. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,2, április-júniusban 1,1 százalékkal többen, míg júliusban 18 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban

- a születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 32 006 fő volt, 11 százalékkal több az előző évi 28 771 fős értéknél

- 24 608 pár kötött házasságot, 1459-cel kevesebb az egy évvel korábbinál, ami 5,6 százalékos csökkenést jelent. Januárban 4,4, februárban 14, március-áprilisban 3,9, június-júliusban 9,5 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban

- ezer lakosra 7,5 élveszületés és 13,3 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb, míg a halálozási arányszám 0,1 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2024 január-júliusában

- a természetes fogyás 0,6 ezrelékponttal, 5,8 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,1 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál

a házasságkötési arányszám 4,4 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban



Fotó: Getty Images

2024. augusztus és 2025. július között

- 74 405 gyerek született, 5855-tel kevesebb a megelőző 12 havinál

- 127 599-en haltak meg, 540-nel többen, mint a megelőző 12 hónapban

- 45 102 pár kötött házasságot, 4527-tel kevesebb a megelőző 12 havinál