Anyaország, Gazdaság :: 2026. április 24. 18:57 ::

Pénteken erősödött, a hét egészét tekintve gyengült a forint

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, a hetet pedig veszteséggel fejezte be.

Az eurót délután hat órakor 364,51 forinton jegyezték a reggel hét órai 366,75 forint után, a dollár jegyzése 311,16 forintra csökkent 314,12 forintról, a svájci franké pedig 396,40 forintra ment lejjebb 399,14 forintról. A forint így az euróval szemben 0,6 százalékkal, a dollár ellenében 0,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben 0,7 százalékkal erősödött pénteken.

A heti kezdés óta a forint gyengült, 0,9 százalékkal az euróval és a svájci frankkal szemben, valamint 1,3 százalékkal a dollár ellenében.

A forint április havi teljesítménye eddig 5,1 százalék erősödés az euróval, 6,4 százalék erősödés a dollárral és 4,7 százalék erősödés a svájci frankkal szemben.

(MTI)