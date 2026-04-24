2026. április 24. 19:16

Von der Leyen szerint akár a tagállami befizetések növelésére is szükség lehet, ha nem találnak új uniós forrásokat

Az 54 napja tartó közel-keleti konfliktus már kézzelfogható gazdasági hatásokkal jár az Európai Unió számára - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Cipruson.

A Nicosiában az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozóját követő sajtótájékoztatóján a brüsszeli testület vezetője rámutatott: a konfliktus kezdete óta az EU importált fosszilis energiahordozókra fordított kiadásai több mint 25 milliárd euróval emelkedtek, miközben az energia mennyisége nem nőtt.

Von der Leyen hangsúlyozta: a helyzet egyértelművé teszi, hogy az uniónak csökkentenie kell a külső fosszilis energiaforrásoktól való függőségét, mivel ez kiszolgáltatottá teszi a válságokkal szemben.

A bizottság elnöke szerint ezzel párhuzamosan fel kell gyorsítani a hazai, megfizethető és tiszta energiaforrások - mindenekelőtt a megújuló energia és az atomenergia - fejlesztését. Ezek az energiaforrások növelik az ellátásbiztonságot, stabilitást biztosítanak, az Európai Unión belül előállíthatók, és hosszú távon olcsóbbak.

Az azonnali uniós intézkedésekről szólva elmondta: az EU nem egységes megoldást kínál, hanem eszköztárat dolgozott ki, figyelembe véve, hogy a tagállamok energiamixe jelentősen eltér egymástól.

Hozzátette: a támogatásokat elsősorban a leginkább rászorulókhoz kell eljuttatni, Kiemelte, hogy az intézkedéseknek ideiglenesnek kell lenniük, világos kivezetési dátummal, és mindenekelőtt európai szinten összehangoltan kell megvalósulniuk a maximális hatás érdekében.

Elmondta: ezt a megközelítést kívánják alkalmazni az üzemanyagkészletek - különösen a kerozin és a dízel - esetében is, ahol a piacok szűkülése tapasztalható.

A bizottság elnöke szerint az EU teljes energiafelhasználásának mintegy háromnegyede jelenleg fosszilis energiahordozókból származik, míg a villamos energia aránya mindössze 25 százalék, ami elmarad az Egyesült Államok és Kína szintjétől. Ezért - mint mondta - fel kell gyorsítani az villamosítást, ennek érdekében a nyárig cselekvési tervet mutatnak be.

Az Európai Unió versenyképességével kapcsolatban közölte: az EU aláírta az "Egy Európa, egy piac" ütemtervet, amely a belső piac 2027 végéig történő kiteljesítését célozza. Az ütemterv öt fő pillére között említette a szabályozás egyszerűsítését, a határokon átnyúló üzleti akadályok lebontását, a szabadkereskedelem erősítését, az energiaárak csökkentését és a dekarbonizációt, valamint a digitális és mesterségesintelligencia-átállás felgyorsítását.

A következő többéves uniós költségvetéssel kapcsolatban elmondta: az kulcsszerepet játszik a versenyképesség erősítésében, mivel képes a beruházások kockázatának csökkentésére és a magántőke bevonására.

Kiemelte ugyanakkor: 2028-tól az EU-nak meg kell kezdenie a helyreállítási alapok forrásaira felvett hitel visszafizetését, miközben növelni kell a kiadásokat az új prioritások - például a versenyképesség, a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, a védelem, a biztonság és az energia - területén, valamint fenn kell tartani a hagyományos politikák, így a közös agrárpolitika és a kohéziós politika finanszírozását is.

Mint mondta, ha mindezek teljesítését biztosítani kívánják, elengedhetetlen az új uniós saját források bevezetése. Ennek hiányában a tagállami befizetések növelése vagy a kiadások csökkentése között kell választani.

A védelmi együttműködésről szólva hangsúlyozta: megkezdődött a kölcsönös védelmi klauzula gyakorlati alkalmazásának részletes kidolgozása. Bár a szerződések egyértelműen rögzítik a tagállamok kötelezettségét egymás támogatására, a konkrét végrehajtási mechanizmusok még további tisztázásra szorulnak.

Hozzátette: a cél olyan rendszer kialakítása, amely hasonlóan hatékonyan működik, mint az uniós polgári védelmi mechanizmus, és képes kezelni a fegyveres konfliktusokat megelőző "szürkezónás" fenyegetéseket is, például a kibertámadásokat, a dezinformációt és a hibrid műveleteket.

Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva von der Leyen elmondta: a folyamat kétoldalú kötelezettségvállalás, a tagjelölt országoknak kemény reformokat kell végrehajtaniuk, és csak ezek teljesítése esetén léphetnek előre. Ugyanakkor, ha teljesítik a feltételeket, joggal számíthatnak az előrelépésre a folyamatban – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a csatlakozás végső soron politikai döntés, amelyet a tagállamok egyhangúlag hoznak meg, ugyanakkor az érdemalapú előrehaladás elvét mindkét félnek tiszteletben kell tartania. Az elnök szerint Ukrajna az elmúlt hónapban jelentős erőfeszítéseket tett, és fontos reformokat hajtott végre, amelyek lehetővé tették például európai uniós források felszabadítását. Hozzátette: ezeket az eredményeket az Európai Uniónak is el kell ismernie és jutalmaznia kell.

Az Irán elleni uniós szankciók lehetséges enyhítéséről szólva hangsúlyozta: az Európai Unió álláspontja szerint ezt a "feszültség csökkentésének ellenőrizhető bizonyítékaihoz" kell kötni, különösen az iráni nukleáris program visszaszorítására irányuló nemzetközi erőfeszítések terén. Emellett változásra van szükség az iráni hatóságok belső elnyomó politikájában is.

Emlékeztetett arra, hogy a szankciós rezsimet éppen az iráni vezetés magatartása miatt vezették be. Hozzátette: nem szabad megfeledkezni arról, hogy az idei év első hónapjában 17 ezer fiatal vesztette életét. Von der Leyen hangsúlyozta: a szankciók feloldásáról csak akkor lehet szó, ha ezek az okok megszűnnek.

(MTI)