Külföld :: 2026. április 24. 18:42 ::

Életfogytiglanokat is kiosztottak a koszovói rendőrökre támadó szerbek között

Terrorizmus és az alkotmányos rend elleni támadás miatt életfogytig tartó börtönbüntetést szabott ki a pristinai alapfokú bíróság két szerbre egy koszovói rendőrjárőr elleni 2023-as támadás miatt.

Blagoje Spasojevicet és Vladimir Tolicot életfogytiglani börtönbüntetésre, egy harmadik szerbet, Dusan Maksimovicot pedig 30 év szabadságvesztésre ítélték.

Az elítéltek védői fellebbezhetnek a fellebbviteli bíróságnál, a letartóztatásban töltött időt pedig beszámítják a kiszabott büntetésbe. Az ítélethirdetésen csak Maksimovic volt jelen.

Az ítélethirdetés során "bebizonyosodott, hogy megpróbálták elszakítani Koszovó északi részét és Szerbiához csatolni" - közölte Ngadhnjim Arrni, a pristinai elsőfokú bíróság bírája.

Észak-Koszovóban 2023. szeptember 24-én lövöldözés tört ki szerb nemzetiségű maszkos fegyveresek és koszovói rendőrök között Bajskéban (Banjska). A tűzpárbaj egész nap tartott, egy rendőr meghalt, egy megsebesült, négy támadót lelőttek, hatot megsebesítettek, ötöt pedig letartóztattak a rendőrök. A Szerb Lista nevű koszovói kisebbségi szerb párt akkori alelnöke, Milan Radoicic beismerte, hogy ő szervezte meg a támadást.

Egy évvel később vádat emeltek 45 férfi ellen, akiket terrorizmussal, terrorizmus finanszírozásával, valamint Koszovó alkotmányos rendje és biztonsága elleni bűncselekményekkel, illetve pénzmosással vádoltak. A nyomozás során 66 embert hallgattak ki, valamint 120 elektronikus készüléket és 1266 fegyvert vizsgáltak és jelöltek meg bizonyítékként. A vádirat szerint a csoportot Milan Radoicic vezette.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Az 1,8 milliós Koszovó északi részén, tömbben mintegy 50 ezer szerb él.

(MTI)