"Középosztályosodás" cigány módra - Orbán Viktor szerint

Kiélezett küzdelem folyik a Fidesz és a Tisza között a magyarországi cigányság szavazataiért. Magyar brigádjának nem csak a zsidóság körében, hanem itt is nehéz dolga lesz, hiszen fekete öves cigánytámogatóval kell felvennie a versenyt a NER képében, elvégre lassan 16 év tapasztalat áll a hátuk mögött.

A héten tanúi lehettünk, hogy a Tisza háza táján nincs minden rendben a cigány szimpatizánsokkal, ugyanis megremegett a talaj a kizárólag cigányokból álló Amarodrom Tisza Szigetek lába alatt, Kőrös Ferenc vezető szenvedélyes bejegyzésekben kezdte ekézni Magyarékat.



Ez még messze az óvoda színvonal a NER politikájához képest (fotó: Fb)

Augusztus 3-án így fogalmazott Kőrös a Facebook-oldalán (a nyelvhelyességi hibákat szándékosan nem javítottam, álljon itt szöveghűen – intő példa gyanánt):

Úgy érzem, egy nagyon nagy bocsánat kérésel kell, hogy forduljak hozzátok, mert én voltam az, aki azt igérte nektek, hogy alakitsunk Tisza Szigeteket, azt igértem végre van egy olyan párt aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. Pár hónapos munkánk útán, mégis én voltam az, aki azt mondta nektek tévedtem! Sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban.

Ezt követően a feloszlás hírére reagált Sztojka Attila cigány származású fideszes belügyi államtitkár is, amit Kőrös részéről egy idézhetetlen, minősíthetetlen helyesírással írt nyílt levél követett Sztojkának, fél nappal később pedig szintén Kőrös a Facebookon tudatta, hogy folytatják a munkát:

Amarodrom egy teljessen új szemléletváltással, egy hitelesebb képviselettel, ismét elkezdi a cigànyság érdekképviseletét. Ami kidolgozása alatt ál, amiről hamarosan mindenről részletes tájékoztatást fogok adni.

Kőrös arról is beszélt, hogy „nagy tisztelettel kérek mindenkit, senki ne figyeljen oda a propaganda lejáratásának”, tehát mégiscsak kiegyezhettek Magyarral a folytatást illetően.



Nagy kő eshetett le mindenki szívéről, hogy mégis folytatják

Hogy az újramelegített közös munkának lesz-e eredménye, és a wishes messiás csapata „megvilágosodik-e”, mit is akarnak kezdeni a cigánysággal, majd a későbbiekben kiderül, de addig is lessük meg ezt a sokkal rutinosabb versenyzőt TikTokon. Orbán Viktornak hívják, talán ismerik:

Orbán mostanában szereti magát „egyszerű melósnak” bemutatni, sokszor még a saját „harcosainak” is úgy köszön be Facebookon, hogy „indulhat a meló”, de ami az igazi „szintlépést” jelenti, hogy ezt a hamiskás képet vegyíti a Fidesz cigányokat célzó politikájával. Így született meg ez a gyöngyszem is, amiből DESH Talpra cigányok háttérzenéje mellett megtudhatjuk, hogy azért van Orbánnak nagy támogatottsága a cigányok körében, mert „rendkívül sok olyan cigány család van, amely munkából tudja magát eltartani”.

Orbán alapvetése tehát, hogy ha van munka, a cigányok jelentős része elmegy dolgozni, és munkából tudja fenntartani magát, ez pedig korábban nem így volt (érdekes, hogy 2015-öt említi vízválasztónak, pedig ekkor már ötödik éve ők voltak hatalmon). Ha ez viszont így, ebben a formában igaz lenne, akkor a cigánybűnözésnek is vissza kellett volna szorulnia, ám ez nemhogy nem történik meg, de inkább növekvő tendenciát mutat.

Ami viszont tényleg nonszensz, hogy a miniszterelnök szerint van egy cigány „középosztályosodás” Magyarországon, amibe, ha jobban belegondolunk, talán érthető, miért mondta. Mivel a tradicionális középosztályt szétverték, sikerült a NER-nek utánpótlást találni, mely nyilván semmilyen egyéb kritériumát nem teljesíti a középosztály kifejezésnek azon kívül, hogy dolgozik (ehhez persze elengedhetetlen feltétel, hogy a középosztályra ne kizárólag vagyoni szempontból gondoljunk, mindamellett, hogy ez a történelmi réteg már anyagi értelemben sem létezik). Cserébe legalább szeretik a Fideszt, és nem igazán kérdezősködnek.

Ilyen és ehhez hasonló meghökkentő jelenetekre egyre gyakrabban számíthatunk majd a választások közeledtével, hiszen a népszaporulatot figyelembe véve, ha 2026-ban nem is, 2030-ban már simán elképzelhető, hogy egy-egy kelet-magyarországi körzetben a cigány szavazatok lesznek a döntőek, ki jut be egyéniben az Országgyűlésbe.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info