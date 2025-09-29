Anyaország :: 2025. szeptember 29. 21:51 ::

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány állásfoglalást adott ki a templomuk előtt történtekkel kapcsolatban

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány hétfőn állásfoglalást adott ki a szeptember 23-án este a Budapest Ferenciek téri templomuk előtt történtekkel kapcsolatban.

A Berhidai Piusz OFM, a rendtartomány miniszter provinciálisa által jegyzett, hétfőn a www.magyarkurir.hu oldalon közzétett közleménnyel kapcsolatban jelezték, hogy ez az egyetlen hivatalos állásfoglalás a ferences közösség részéről, továbbá azt kérték, hogy a közleményt bárki megosztja, azt teljes egészében tegye.

Az "Az Úr adjon Neked békét!" kezdetű közleményben felidézték, hogy 2025. március közepe óta heti rendszerességgel kedd délután 16 és 19 óra között tüntetést szerveztek a templom előtti térre, szerda reggelenként ugyanitt már 2023. márciustól zajlanak demonstrációk. A jelzőkürt használatára késztető akciók, a kihangosított beszédek, zene, kiabálások a közterületről a templomtérbe hallatszanak, így a demonstrációk és a templom hitéleti tevékenysége összeférhetetlenné vált - írták.

Közölték, a korábbi hónapok során helyi közösségük vezetője bizalommal fordult a demonstrálókhoz, írásban is megkereste annak szervezőit, továbbá a gyülekezésben érintett hatóságokat, környékbeli intézményvezetőket, hogy miként lehetne ezeket a problémákat megoldani.

"Érdemi választ nem kaptunk. A fennálló helyzetet súlyosbította, hogy a kedd délutáni tüntetéseket egyre durvább megnyilvánulások jellemezték, mint például sokak emberi méltóságát és becsületét sértő, gyilkolásra buzdító és obszcén feliratok, kiabálások. Elismerjük, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, azonban a fenti megnyilatkozások nemcsak a mi, hanem mások emberi méltóságát és becsületét is sértették. A szokottnál hosszabb harangszó kifejezte tehetetlenségünket a helyzettel szemben. Fájlaljuk, hogy aznap (szeptember 23-án) este a tüntetők közé kilépő idős rendtársunkkal szemben olyan viselkedést tanúsított a tüntetők egy csoportja, amely hivatásában és emberi méltóságában is sértette - írták.

Közölték, "a történtek után Kálmán Peregrin OFM templomigazgató kezdeményezte a Hadházy Ákos képviselő úrral való személyes találkozást", amely hétfőn létre is jött. Ennek során a felek több dologban is megállapodtak, így abban, hogy "szeptember 30-án, kedden a szervezők a jóízlést sértő táblák és skandálás nélkül vezetik le a térre meghirdetett összejövetelt, amelynek során a tüntetők nevében bocsánatot kérnek Reisz Pál OFM rendtársunktól a személyét sértő megnyilvánulásokért".

"Ferences közösségünk arra kér mindenkit, hogy a tüntetést semmiféle méltatlan megnyilvánulással vagy rendbontással ne zavarja meg, a rend biztosítását és a jogok érvényesülését mindenki bízza a hivatalos szervekre" - írták.

Megállapodtak abban is, hogy "2025. október 7-től kezdődően a tüntetés szervezői módosítják a demonstráció helyszínét, és azt áthelyezik a Ferenciek téri buszmegálló melletti területre, így biztosítva a Ferences Templom zavartalan működését".

Közölték: "Hadházy Ákos méltányolta a Ferences Rendtartomány megfontolt hozzáállását és a személyes egyeztetés lehetőségét, a templom igazgatója pedig megköszönte neki, hogy megakadályozta a tüntetés során, hogy a templomot atrocitás érje".

"Templomunk szent hely, ahova hívunk és várunk mindenkit, aki Istennel akar találkozni, vagy csak elcsendesedne, kilépve a város forgatagából. Bárki beléphet - nemtől, kortól, származástól, politikai nézettől függetlenül. Ezért van nyitva a templom a nap 16 órájában. A fentiek fényében olyan magatartásra kérünk és hívunk mindenkit, amely a párbeszédet és egymás kölcsönös tiszteletét tartja szem előtt. Assisi Szent Ferenc, rendalapítónk lelkületére törekedve kérjük mindnyájunk számára Isten áldását, békéjét! - áll a ferencesek közleményében.

(MTI)