Sok eső esett a Tiszától nyugatra

Az elmúlt körülbelül 36 órában a Tisza vonalától nyugatra már nagy területen hullott tekintélyes mennyiségű csapadék - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Hozzátették: a Tiszától nyugatra lehullott eső mennyisége szombat reggelig jellemzően 10 és 30 milliméter között volt, de a Nyugat-Dunántúlon kisebb körzetekben 40-50 milliméter esőt hozott az ország fölé húzódott frontrendszer.

Mint írták, eddig - a vártaknak megfelelően - a Tiszántúl nagy részén esett a legkevesebb eső, arrafelé lehetnek olyan - jellemzően kisebb - körzetek, ahol az országos átlagnál jóval kevesebb lesz a csapadék.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint szombaton várhatóan az ország középső, délnyugat-északkelet irányú szélesebb sávjában 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső hullhat, de kisebb körzetekben 30-40 milliméter is eshet. Az intenzív csapadékhullás vasárnap a reggeli, déli órákig folytatódhat, helyenként további 15 milliméter körüli vagy afeletti összegekkel.

(MTI)