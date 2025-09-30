Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 30. 11:53 ::

Kisípolta magát Novák Előd Kövér cigánybűnözés-párti cenzúrája miatt

Kamujelöltek tucatjaival csalnák el az időközi választást Tiszaburán, illetve vannak komoly jelöltek is a cigány pártok versenyében: Kis Kuki, Kupak Sanyi, Kis Teknős és Titász néz ránk az óriásplakátról. Vezetőjük szerint „a választók egyötödét egyszerűen megveszik a faluban.”

Három polgármesterjelölt közül ketten bevallották, hogy állítottak kamujelölteket, de egyikük azt mondta, ő csak azért, mert a másik is. Az államigazgatás tehetetlen a csalásokkal szemben - Tiszabura is no-go zóna lesz? – tette fel a kérdést Novák Előd, egyetlen szóért nem kockáztatva újabb ötmilliós bírságot, ezért inkább „kisípolta” a Kövér László által tiltott szakszót.

Novák a videó alatti hozzászólásban ezt is hozzáfűzte:

Ami pedig Tiszaburát illeti, tucatnyi hír címe a Kuruc.infóról az elmúlt évekből a település nevére keresve, ezek jól mutatják a helyzetet:

- Több mint négyszáz méternyi földkábelt lopott el két erőforrás Tiszabura közelében

- "Fiatal nők" raboltak ki egy férfit Tiszaburán - szokásuk szerint hátulról támadtak rá

- "Rejtett erőforrások" ellopták egy templom tetejét Tiszaburán

- Erőforrás-IQ Tiszaburán: magasnyomású mosót (is) loptak, de nem tudták, mi az, ezért szétverték

- Haza sem akarta vinni a cigány a lopott holmit, már útközben kínálgatta a talicskából

- Tiszaburai gyermekszeretet: halálra verte 10 hónapos kislányát

- Tiszabura: a közpénzből kapott fát eladják a fideszes polgármester húgának, az adományruhát eltüzelik a cigányok

- 38 háznál lopták az áramot a Tiszaburán rejtőzködő erőforrások

- "Eltérő kultúra": tömegverekedés volt Tiszaburán

- Tanórán jelentette be a tizenhárom éves cigánylány, hogy szülni fog

- Fejszével támadt az intézkedő halőrökre egy "roma" férfi Tiszaburán

- Meglincselték Tiszaburán a vendégjátékosokat