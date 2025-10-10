Anyaország :: 2025. október 10. 16:57 ::

Hazugságvizsgálattal keresik a rendőrt, aki a gyerekvédelmisekkel tárgyalt Juhász Péter Pál ügyében

Eddig legalább öt rendőrt vetettek alá poligráfos vizsgálatnak abban az ügyben, amely összefügg a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és annak élettársa ellen zajló eljárással – tudta meg a Telex. Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását május végén rendelték el emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt. A férfit ezen kívül többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével is meggyanúsították.



Az Emmi Budapesti Javítóintézete Óbudán a Szőlő utcában 2025. október 6-án (fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex)

Az ügy egyik mellékszála, hogy gyermekvédelmi szakemberek – köztük a volt fővárosi Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor – szerint 2015-ben volt egy találkozó, amelyen rajtuk kívül részt vett egy civil ruhás rendőr. Ezt a megbeszélést azért hívták össze, mert a II. kerületben lévő Zirzen Janka Gyermekotthon igazgatója Kuslitsnál panaszkodott Juhászra, akinek a viselt dolgairól ekkor már gyermekvédelmi szakmai körökben sokan tudtak. A találkozón részt vevők beszámolója szerint a rendőr azt állította, hogy ők is tudnak Juhász kétes ügyeiről, de nyugodjanak meg, mert a férfi ellen titkos nyomozás folyik. Kuslits jogi képviselője egy második, 2020-as találkozóról is beszámolt, amelyen szintén megjelent egy civil ruhás rendőr, aki tájékoztatta őt egy Juhász ellen folyó titkos nyomozásról, sőt a volt Tegyesz-vezető szerint még egy titoktartási nyilatkozatot is aláíratott vele.

Mielőtt Juhász Péter Pált májusban letartóztatták, a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) már hónapok óta folytatott titkos felderítést ellene, már 2024 őszén aktívan „dolgoztak” rajta. A Telex információja szerint azonban 2015-ben és 2020-ban sem folyt Juhász ellen titkos nyomozás. Felmerül tehát a kérdés: kik voltak azok az állítólagos rendőrök, akik „altatták” azokat a gyermekvédelmi szakembereket, akik Juhász ellen már évekkel ezelőtt fel akartak lépni?

A Juhász ellen jelenleg folyó büntetőeljárást, azaz a május óta nyílt nyomozást kezdetben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Szervezett Bűnözés Elleni Főosztályán belül a kiemelt bűnözői csoportok elleni osztály vitte, de szeptember végén a Központi Nyomozó Főügyészség az NNI-től átvette az ügyet. A lap úgy tudja, hogy amikor még az NNI vitte a nyomozást, akkor tanúként meghallgattak olyanokat, akik a 2015-ös találkozón jelen voltak, de nem mindenkit.

A tanúk közül voltak, akik emlékeztek a rendőr – egyébként Magyarországon nagyon gyakori – vezeték- és keresztnevére. Ezután a Nemzeti Védelmi Szolgálat megkereste, meghallgatta és poligráfos vizsgálatnak vetette alá a szóba jöhető rendőröket, vagyis azokat, akiknek a nevük egyezik a tanúk által közölt névvel. Mivel nagyon gyakori névről van szó, ezért az NVSZ-esek legalább öt rendőrt találtak, köztük olyat is, aki az említett időszakban a BRFK-nál gyermekvédelmi vonalon dolgozott.

Azonban az ügyben vizsgálódók a poligráfos vizsgálattal sem jutottak közelebb a megoldáshoz (egyik forrás szerint egy rendőr sem bukott meg a hazugságvizsgálaton), így továbbra is rejtély, hogy miért sikkadhattak el a rendőrségnél a Juhász viselt dolgaival kapcsolatos jelzések.

Nemcsak a 2015-ös találkozón történtekre nincs magyarázat, de arra sem, hogy miként fordulhatott elő az, amit a 444 tárt fel nemrég: évekkel ezelőtt a gyermekvédelmi rendszerből érkezett a rendőrség felé egy jelzés arról, hogy szexuális abúzus áldozata lehetett egy akkor 12 éves kislány. A kislány és az édesanyja is arról számolt be a hatóságnak, hogy Juhász és az élettársa rendszeresen látogatják és elviszik otthonról. A rendőrség ennek ellenére csak a kislány anyja ellen indított eljárást kiskorú veszélyeztetése miatt, de azt az eljárást később megszüntették. Ugyanakkor ebben az ügyben Juhászt és az élettársát meghallgatták, tanúként. Ami figyelemreméltó, hogy ez kislány ugyanaz, akit a mostani gyanúsítás szerint Juhász – immár felnőtt nőként – prostituáltként futtatott.