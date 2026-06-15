Anyaország :: 2026. június 15. 20:18 ::

Négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint

Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 351,23 forintról 349,97 forintra csökkent 18 órakor, napközben 349,95 forint és 352,76 forint között mozgott. Hétfőn a forint 2021 szeptembere óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben.

A svájci frank jegyzése a reggeli 381,23 forintról 380,14 forintra süllyedt, míg a dolláré 302,66 forintról 301,77 forintra gyengült.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1604 dollárról 1,1597 dollárra változott.

(MTI)