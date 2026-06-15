Anyaország :: 2026. június 15. 19:05 ::

Kitálalt egy botfarm üzemeltetője: politikusok és megafonosok is vásároltak tőle elérést

Még a választás előtt vette fel a kapcsolatot a 444-gyel egy botfarmot működtető fiatal, hogy beszámoljon arról, miként vásároltak tőle lájkokat és megtekintéseket a Fideszhez köthető infulenszerek.

A cikkben csak Máténak nevezett fiú még 15 évesen kezdett el egy OnlyFans-modelleket futtató ügynökségnek dolgozni. Az volt a feladata, hogy a közösségi oldalakról átterelje a felhasználókat a modellek oldalaira. Ennek érdekében pedig kialakított egy több száz telefonból és közösségi médiás profilból álló botfarmot.

2024-ben hátrahagyta az OnlyFanst, és áttért a követők, lájkok, kommentek és megtekintések árusítására Tiktokon és Instagrammon. Ezer Instagram-követő nagyjából 1500 forintba került, míg 50 ezer követőért körülbelül 50 ezer forintot kellett fizetni. A szolgáltatásait később Facebookra, Youtube-ra és Telegramra is kiterjesztette. Amikor a legnagyobb forgalmat szolgálták ki, Instagramon és TikTokon együtt nagyjából 500-600 ezer fiókkal rendelkeztek.

Egymás ellen is bevetették a politikusok

A 2024-es önkormányzati választás környékén több megrendelést is leadott nála egy személy, aki politikusok közösségi felületeit kezelte. A botokkal pedig nem csak a rosszul teljesítő bejegyzéseket húzták fel, hanem az algoritmust is befolyásolták, hogy a tartalmak minél több valódi emberhez is eljussanak.

Követő, vagy nézőszámok felpumpálásánál nem számított, hogy milyen profilokat használnak. Egy Facebook-oldal követői közül ugyanis legfeljebb az első 100–150 ember látható, utána a lista lezárul. „De amikor már lájkokat vagy kommenteket kellett botolni, ott számított a minőség” – mondta a lapnak Máté.

Elmondása szerint volt olyan megrendelője, aki az ellenfeleinek vásárolt követőket, hogy lejárassa, és a legrosszabb minőségű fiókokat kérte. „Általában a »Csin Csang Csung«, vietnámi, full bot követőket küldtük rájuk, akik aztán odaírogatták az ellenfél képviselőjének posztjai alá, hogy »Hajrá, XY!«, »Veled vagyunk!«” – mondta, másnap pedig a megrendelő politikai oldalához tartozó lap külön cikkben foglalkozott azzal, hogy a másik oldalon botokat vásárolnak.

Az „A” politikai oldal efféle támadására hasonlóképpen válaszolt a „B” oldal: egy fideszes képviselőjelölt bejegyzései alá kértek vietnámi kommentelőket, hogy helyesírási hibákkal megírt hozzászólásokkal lepjék el a bejegyzést.

A választás után sem maradt Máté megrendelő nélkül, elmondása szerint a megafonos influenszerek oldalainak megtolására vásároltak tőle. A legtöbbet pedig Deák Dániel oldalára költötték – mondta. Hozzátette, főleg női influenszerekre vásároltak, példaként pedig ide sorolta Ibolya Csengét aki megafonosból lett a Fidesz-frakció szóvivője, valamint Sebestyén Jankát, a Patrióta műsorvezetőjét.

Fradista álprofilokat rendeltek a Megafon oldalaihoz

Máté két beszélgetést is bemutatott a lapnak, az egyik szerint Deák Dániel ATV Csatt című műsorának egy csaknem kétperces részletére vásároltak nézettséget, egy másikban pedig Ibolya Csengének vásároltak követőket, de hogy ne legyen feltűnő, napi 100 követőben állapodnak meg két héten keresztül. Deák videóját végül 566 ezren tekintették meg, Ibolya Csengének azonban TikTokon csak 9 ezer, Instagramon 4 ezer alatti követője van.

Kiemelték, hogy a Fidesz-frakció szóvivőjének oldalaira ugyanaz adta le a megrendelést, aki Deáknak is. A megrendelés pedig azt követően érkezett, hogy Ibolya Csenge elkezdett a Fidesznek dolgozni.

Egy idő után annyi megrendelés jött Mátéhoz a Megafonhoz köthető fiókokra, hogy már azok a profilok is kommentelni kezdtek náluk, amit korábban egy ellenzéki vagy független jelölt vett igénybe. Ezért azt kérték tőle, építsenek ki egy olyan bothálózatot, amit csak ők használhatnak. Mindez jóval drágább volt, azonban Máté szerint a pénz nem jelentett a megrendelőnek akadályt, így le is gyártott nekik 500 exkluzív profilt. A kérés az volt, hogy többségében budapestinek tűnő profilok legyenek, emellett azt szerették volna, hogy a férfi profilok fele Fradi-szurkoló legyen.

A megafonos megrendelő egy idő után egyre több kérdést tett fel Máténak a rendszer részleteivel kapcsolatban. Majd ajánlatokat tettek neki a rendszerre, de ő nem nevezett meg egyszer sem konkrét összeget. Máté elmondása szerint tudta, milyen hatalom van a kezében, és igyekezett határokat szabni, egyik politikai oldalnak sem engedte meg, hogy teljesen ellepjék a botjai az oldalaikat.

Miután Máté nem akarta eladni a rendszert, egyre fenyegetőbbé vált a hangnem vele szemben. A megrendelő egyszer csak olyan információkat írt le róla, amiket senkivel sem osztott meg. A legnyugtalanítóbb pillanat szerinte az volt, amikor konkrétan megnevezték a gimnáziumot, ahová járt. Miután már fizikailag sem érezte magát biztonságban úgy döntött, megsemmisíti a botfarmot, miközben a saját védelme érdekében lementette a beszélgetéseket.

A portál megkeresésére Ibolya Csenge tagadta a Máté által elmondottakat: „A levelében szereplő állítás valótlan. Sem követőket, sem lájkokat, sem egyéb botforgalmat nem vásároltam Instagram, TikTok vagy más közösségi médiafelületeimre, és ilyen megrendelésről sincs tudomásom. (Mellesleg az eléréseim sem támasztják alá a gyanúját.) A kampányidőszakban közösségi oldalaimat több alkalommal érték bot- és spamjellegű támadások, amelyeket próbáltam megállítani, többek között egyes felületek ideiglenes korlátozásával. A Megafonnal 2024 szeptembere óta nem állok kapcsolatban” – válaszolta. Deák Dániel pedig egy külön Facebook-bejegyzést szánt a cikknek, melyben szintén tagadta a leírtakat.

(Index nyomán)