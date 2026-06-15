Múlt hét szerdán délután bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint a XXI. kerület egyik utcájában egy férfi meztelenül kerékpározik, írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után meg is találták a hiányos öltözetű férfit, akit intézkedés alá vontak.
Az igazoltatást követően lezáratták vele a biciklit, majd, mivel zavartan viselkedett, beszállították a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá.
A 45 éves férfit a mentők végül kórházba vitték.
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