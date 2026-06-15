Friss hírek :: 2026. június 15. 19:58 ::

Meztelenül bicikliző férfit fogtak Csepelen

Múlt hét szerdán délután bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint a XXI. kerület egyik utcájában egy férfi meztelenül kerékpározik, írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után meg is találták a hiányos öltözetű férfit, akit intézkedés alá vontak.

Az igazoltatást követően lezáratták vele a biciklit, majd, mivel zavartan viselkedett, beszállították a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá.

A 45 éves férfit a mentők végül kórházba vitték.

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