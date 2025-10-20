Anyaország :: 2025. október 20. 14:57 ::

Fiktív diákok után igényelt oktatási normatíva miatt ítéltek el egy alapítványi vezetőt Szegeden

Hat év börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék egy alapítvány kuratóriumi elnökét, mert - más bűncselekmények mellett - a civil szervezet számára több mint 315 millió forintnyi oktatási normatívát igényelt olyan diákok után, akik nem is léteztek vagy nem jártak az általuk fenntartott középiskolákba - tájékoztatta Horváth-Tóth Imola, a bíróság szóvivője hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a vádlottat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki nem jogerős ítéletében bűnösnek a bíróság. A törvényszék a szabadságvesztés mellett mintegy 144 millió forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt a vádlottal szemben.

Az ítélet szerint a vádlott kuratóriumi elnökként irányította az oktatási célokra létrejött alapítványt. A civil szervezet egy gimnáziumot és több tagintézményt is működtetett.

A vádlott 2009-től több esetben is szabálytalanul használta föl az alapítványnak rendelt vagyont, illetve az állam által nyújtott normatív támogatásokat. A pénzből Szegeden bérelt ingatlant lányának, fizette a lakás fenntartási költségeit, felújította saját, albérletezésre szánt ingatlanát, vásárolt ruhákat, illetve külföldi, magáncélú utazásokon is részt vett.

Indokolatlanul magas áron értékesített vagyontárgyakat az alapítvány részére, és egyéb, ismeretlen célokra is használt fel forrást a rábízott vagyonból, melyet utólagosan, valótlan tartalmú kifizetési pénztárbizonylatokkal, illetve kiküldetési rendelvények elszámolásával fedett el. A meghamisított bizonylatok felhasználásával meghiúsította az alapítvány vagyoni helyzetének áttekintését.

Miután az ügyészség törvényességi felügyeleti vizsgálatot indított, a vádlott a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és határozatait is utólagosan állította elő, és az alapítvány által használt számítástechnikai eszközökre is licenc nélküli programokat telepíttetek.

A vádlott az állami költségvetésnek 2011 és 2014 között több mint 315 millió forint kárt okozott azzal, hogy az alapítvány mint fenntartó intézmény részére olyan tanulók után igényelt jogosulatlanul normatív támogatásokat, akik vagy nem is léteztek, vagy nem jártak képzésre egyetlen tagintézményükben sem - áll a közleményben.