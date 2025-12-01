Anyaország :: 2025. december 1. 07:31 ::

Harminchat határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Harminchat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 32 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 76 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - november 17-től 23-ig - a feltartóztatottak száma 70 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében nyolc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.