Anyaország :: 2025. december 17. 09:49 ::

A Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője úgy érezte, tud adni a gyerekeknek - és adott is, ha úgy hozta a szükség

A Szőlő utcai ügy új tanúi arról is beszámoltak a nyomozóknak, hogy a volt igazgatón kívül két további vezető és egy rendész is durván bántalmazta őket, mialatt a Szőlő utcában töltötték büntetésüket, és köztük van Kovács-Buna Károly, akiről az elhíresült biztonsági kamerás felvételek nyilvánosságra kerültek - értesült a hvg, melyet a 24.hu szemlézett.



És így hazudik a 24.hu és újságírójuk, Vaskor Máté: a Szőlő utcai intézmény nem gyerekotthon, hanem javítóintézet, ahová bírósági ítélet vagy előzetes letartóztatás alapján kerülnek be bűnelkövetők... De a libsiket az efféle apróságok nem szokták zavarni, ha a saját politikai érdekeikről van szó (ugyanakkor a munkatábor-haláltábor megnevezés esetén például már sokkal érzékenyebbek, nem is értjük, miért...)

A lap az ügyészségi dokumentumokra hivatkozva azt írja, a tanúk meghallgatása még azelőtt történt, hogy Juhász Péter nyilvánosságra hozta a biztonsági kamerák felvételeit, amelyeken a javítóintézeti dolgozók "a rájuk bízott fiúkat ütik-verik, alázzák".

Egyikük úgy fogalmazott, hogy

Károly bácsinak, azaz Kovács-Buna Károlynak is szerintem a képek között lenne a helye, mert bántotta a gyerekeket. Semmi keresnivalója a javítóintézetben egy ilyen embernek. (…) Engem is bántott, kétszer is volt, hogy megrugdosott, ütött a földön.

Hozzátette, egy esetben azzal haragította magára Kovács-Bunát, hogy feleselt a kolléganőjével.

A nyakamnál fogva Károly bácsi felbaszott a falra, majd ahogy leengedett, leestem a földre, így kerültem le. (…) Ezután rugdosott össze. Erősen rúgott meg, a földön feküdtem magzatpózban összekuporodva az oldalamon, úgy rugdosott ötször-hatszor, a vállamon, kezemen, ahogy ért. Vérzett az orrom, csupa lila folt voltam, miután megrugdosott.

A biztonsági kamerás felvételek és az új tanú esete között a lap szerint akár öt év is eltelhetett, hiszen míg a videók nagyjából tíz éve készültek, a kihallgatott fiú 2020-2021 táján volt a Szőlő utca lakója.

Kovács-Buna mellett a fiú név szerint említett egy másik vezető beosztású munkatársat és egy rendészt, utóbbi is legalább öt alkalommal bántalmazta, állította. A rendészek – megfogalmazása szerint – akkor ütöttek, "ha a gyerekektől rosszalkodásnak vettek valamit". Egy esetben az is előfordult szerinte, hogy ez a rendész nem a csoport előtt hagyta helyben, hanem levitte a "nevelőibe" és "agyba-főbe verte".

A hvg elérte Kovács-Buna Károlyt, aki még azelőtt válaszolt a lap kérdéseire, hogy letartóztatták volna. Miután szembesítették a tanú állításaival, Kovács-Buna azt mondta, "olyan, hogy én készakarva, csak a bántalmazás kedvéért bántalmaztam volna bárkit, ez ki van zárva."

Tagadta azt is, hogy egy előző bántalmazási ügy miatt kellett egy időre eltűnnie a javítóintézetből, ahová állítása szerint azért hívták vissza, mert jó munkaerő. Utána is többször érlelődött benne a döntés, hogy felmondjon, mégsem lépte meg.

"Mert hát szívügyemnek tekintettem ezt a munkát, mert azért a gyerekeket szerettem, szerettem a gyerekek között lenni, úgy éreztem, hogy tudok nekik adni" – fogalmazott. Ugyanakkor szerinte "ez nem egy kisdedóvó", mert itt nagyon "agresszív, fegyelmezetlen, durva" fiatalokkal kellett dolgozni, és "hát bizony időnként nagyon határozottan kellett ellenük fellépni".