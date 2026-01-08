Anyaország :: 2026. január 8. 18:13 ::

Ismert fitneszmodellel végzett több tucat szúrással az angyalföldi gyilkos

Egy ismert fitneszmodellel végzett több tucat szúrással az angyalföldi gyilkos – tudta meg a 24.hu. Értesüléseik szerint a minősített emberöléssel gyanúsított férfi azt mondta vallomásában, hogy találomra választotta ki áldozatát, és azért végzett vele, mert elvesztette az állását, és így akart pénzhez jutni.

Rab Ferenc, a Főváros Főügyészség helyettes szóvivője elmondása szerint a főügyészség megállapította, hogy a gyanúsított megalapozottan gyanúsítható előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel, ezért indítványozták a letartóztatását. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan a holnapi napon dönt.