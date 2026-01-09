Anyaország :: 2026. január 9. 09:58 ::

Még Ruszin-Szendit sem volt képes lefegyverezni a NER, sőt ők fizetnek milliós sérelemdíjat neki

Visszakapja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz, a hírt ő maga jelentette be egy videóban, írja a Telex. A Tisza politikusa azt mondja, hogy hat különböző eljárást indítottak ellene tiltott fegyverviselés miatt, de mind a hatot megszüntették. Így visszakapja a fegyverét is, de azt hatástalanítja, majd jótékony célra elárverezi.



... most pedig szépen visszaadják neki

A politikus a videóban megemlíti még, hogy hazugságokkal megpróbálták befeketíteni, feljelentették a rendőrségen, ügyészségen, bíróságon,

de 2026 az igazság éve lesz, és várja a bocsánatkéréseket, bár nem számít rá.

„Tegnap a Pócs-ügynek lett vége” – emeli ki, arra utalva, hogy a fideszes politikus elveszített a pert, amelyben őt gyalázta. Pócs Jánosnak az 1,2 millió forint sérelemdíj megfizetése mellett a per többi költségét is fizetnie kell, ez négymilliónál is több összesen. A kartonbábozó fideszest nem tántorította el videós munkásságától az ítélet, legújabb videójában borsot szór az „akciós Romulusz zsír” feliratú bödönéből, „Zsir-on Szendinek” üzenve. Úgy tűnik, továbbra sem tartják ezt kontraproduktívnak...

De visszatérve a fegyverre: szeptemberben házkutatást tartottak a Tisza Párt politikusánál, ami úgy végződött, hogy Ruszin-Szendi átadta a fegyverét a rendőröknek. Előtte a kormányközeli médián végigsöpört egy videó, amiben egy tiszás fórumon beszél, és közben az oldalán, a ruhája alatt egy tárgy körvonala látható, amit több cikkben egyértelműen fegyverként írtak le. Ruszin-Szendi Romulusz az ügyre közleményben reagált, amiben többek között azt állította, hogy engedéllyel tart fegyvert, de már nem hordja, mióta a Tisza Párt fokozott védelmet biztosít neki, szerinte politikai nézetei miatt rendszeresen fenyegetik.

Később megszüntették Ruszin-Szendi Romulusz önkéntes tartalékosi jogviszonyát is. A volt vezérkari főnöknek ezt még szeptemberben ígérte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki akkor arra hivatkozott, hogy Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes, méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, aláássa a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyarokra. Szalay-Bobrovniczky szerint a döntés értelmében a volt vezérkari főnök rendfokozatát sem használhatja.