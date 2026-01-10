Anyaország :: 2026. január 10. 19:01 ::

Orbán: egyedül a Fidesz-KDNP tudja garantálni a zsidók biztonságát

Drámai, háborús videó után lépett a színpadra Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusán.

Ma az egyéni jelölteket mutatjuk be, aztán február 20-a után a lista tagjait és a listavezetőt, elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra. Mert megint a legjobb korban vagyok. Barátaim, a győztes csapat itt áll előttetek – mondta Orbán Viktor. Majd arra kérte a jelölteket, hogy álljanak fel.

Ma 65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot. A győztes csapaton ne változtass elv helyett abban hiszek, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb – mondta. A Fideszben a nemzedékváltás is biztonságosan zajlik le, és egyetértésben – tette hozzá. Hangsúlyozta a bajtársiasság fontosságát, a Tiszát 26 tagból álló csipetcsapatnak nevezte. Szerintem ilyeneknek esélyük sincs összefogást és egységet teremteni az országban. Egy nemzet életében nincs fontosabb mint az összefogás, a nemzeti egység, és ma ezt csak mi tudjuk megadni Magyarországnak – fogalmazott.

(ezekre már Nagy Márton sem mer céldátumot mondani – a szerk.), mondta az elért eredményeiket sorolva. A higgadt magabiztosságra van a legnagyobb szükség most Magyarországon, nix ugribugri, ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje – üzente. A soron következő választáson nem csak a politikai ellenfeleinket kell legyőzni, hanem diadalt kell aratni a hazugság, a komolytalanság, cinizmus, a sumákolás, a behódolás eszméje és minden hazai képviselője felett – mondta. Hozzátette, hogy mind a 106 jelölttel tárgyalt, és megállapodott velük. Szerinte ez erős csapat, amiből holnap két teljes kormányt is ki tudna állítani. A mi jelöltjeinknek mindenük megvan, a hangjuk, nézeteik, álláspontjuk és programjuk – mondta. A jelölteknek azt üzente, hogy mindenkivel beszélniük kell, mindenkor, mindenhol. A háborúról, a migrációról és a genderveszedelemről feltétlen beszéljetek – adta utasításba. Szerint ezek között az a közös, hogy nem lehet ezeket már visszafordítani, ha hibáznak. „Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége" – fogalmazott.

A napi egymilliós uniós bírság szerinte a kereszténység fenntartásáért fizetett ár, amit ráadásul vissza is fog szerezni. Ezt követően a migrációs paktumról beszélt. „A választás egyik tétje, hogy beadjuk-e derekunkat Brüsszelnek és bevándorlóországgá tesszük Magyarországot is, vagy folytatjuk a lázadást és visszaverünk minden brüsszeli kísérletet tiszástul és DK-stól. Aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz” – fogalmazott. Szerinte az antiszemitizmussal szemben is a Fidesz–KDNP az egyetlen erő, ők tudják egyedül garantálni a zsidók biztonságát.

Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderideológia is kötelező, arrafelé valakinek akár két anyja is lehet – tette hozzá a következő fontos témát említve. Áthuzalozzák a gyerekek agyát, ez visszafordíthatatlan, nálunk nem történhet meg, ezért is kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól. Két út van előttünk, a magyar út a béke útja, Brüsszelé és a háborúé a második. Az elsőre igent, a másodikra nemet fog mondani Magyarország áprilisban. Háború vagy béke, ez a választás – mondta. A Tisza és a DK át akarja állítani az országot hadigazdaságra. Brüsszel döntött, az európai vezetők döntöttek: háborúba mennek – mondta. Szerinte Brüsszel fut a pénze után, mert az Ukrajnának adott milliárdokat csak orosz jóvátételből lehet előteremteni. Vagy saját gyermekeik jövőjéből.

„Hahó, magyar fiatalok, ha a Tiszára vagy DK-ra szavaztok, saját jövőtök ellen szavaztok” – üzente. Hozzátette: az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának adott hadikölcsön rá eső részét. „Legyetek résen és csatlakozzatok hozzánk, mielőtt Brüsszel és Weber besoroz és kivezényel Ukrajnába” – fogalmazott. Hozzátette: ha pedig visszatérnek, akkor életük végéig fizethetik az Ukrajnának nyújtott kölcsönt. Szerinte Brüsszel mindent meg szeretne szüntetni, amit a Fidesz elért, hogy a pénzünket elküldhessék Ukrajnába. Karácsony Gergely is jobban tenné, ha nem nekünk, hanem Brüsszelnek mutogatna, hiszen a legtöbb pénzt tőlük venné el – tette hozzá. Szembe kell néznünk a valósággal: Ukrajna nem erősebbé, hanem gyengébbé tesz minket – mondta (persze majd megmagyarázza, hogy miért tesznek mégis erősebbé minket, ha még lesz alkalma megszavazni – a szerk.).

Úgy látom, Brüsszel terve 2022 után 2026-ban is befuccsolt, itt hamar kiderül, hogy az egész Tisza csak baloldali újrahuzalozás – mondta. Az ilyen színdarab mindig megbukik, ha jól látom, már meg is bukott – tette hozzá. Amikor valaki választási csalásról, önmerényletről, berepülő drónról beszél, tudhatjuk, hogy a választási vereségre készül. Itt a vége, fussatok Brüsszelig, ott vár titeket Manfred papa és Ursula mama, talán megvigasztal benneteket – tette hozzá.

A nemzetközi helyzet változásai bizonytalanságot szülnek a következő években, a nemzetközi egyezmények már csak olyanok, mint a szavannán ordító állatok. Eljött a kétoldalú kapcsolatok, az erősek kora – mondta. Ma Washington, Peking, Moszkva, Isztambul mind érdekeltek Magyarország sikerében szerinte. Olyan megállapodásokat kötnek, amelyek ebben a világban is garantálják hazánk biztonságát és fejlődését. A magyar út jó út, olyanokat érhetünk el, amikről mások csak álmodozhatnak. Azt mondta, félszázalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbéremelésre senki más nem lenne képes. Szerinte máshol megszorítanak, itt fejlődés van, új programok. „A magyar út békés, biztonságos, sikeres, felfelé visz és ezen az úton mindenki minden évben léphet egyet előre” – fogalmazott. 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak, a magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba – tette hozzá. „Ha mindenki elvégzi a rá kiszabott feladatot, nem bízzátok el magatokat, megőrizzük az alázatot, a jutalom sem marad el és újra győzni fogunk” – fogalmazott búcsúzóul, majd a színpadra hívták a 106 jelöltet.

(Magyar Hang)