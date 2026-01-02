Anyaország :: 2026. január 2. 09:48 ::

Már a kormány is csak céldátum nélkül hisz az egymilliós bruttó átlagbérben

Január 1-jétől 11 százalékkal, 322 800 forintra emelkedett a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra nőtt – emlékeztet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

„A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot” – zárta közleményét a szaktárca.



Nagy Márton eddig csak mellélőni tudott (fotó: Németh Dániel / 444)

A „következő időszak” meglehetősen homályos ígéret, különösen ahhoz képest, hogy a kormány korábban konkrétan 2028-ra tűzte ki ezt a célt. A 2024 őszén a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseleteivel megkötött 3 éves bérmegállapodás értelmében a minimálbérnek 2026-ban 13 százalékkal (328 600 forintra), 2027-ben 14 százalékkal (374 600 forintra) kellett volna nőnie. Ezzel valóban elérhető közelségbe került volna az ezer eurós minimálbér 2028-ra.

A megállapodást azonban bizonyos gazdasági mutatók alakulásához kötötték, egyebek mellett 2025-re 3,4 százalékos GDP-növekedéshez. A gazdasági növekedés tavaly 0,5 százalék lehetett, így a megállapodás kútba esett. A megállapodás az idei évre 4,1 százalékos gazdasági növekedést tartalmaz, aminek elérése teljesen irreális.

