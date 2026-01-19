Anyaország :: 2026. január 19. 21:25 ::

Huszonnégy évet kér az ügyészség a brutális antifa terroristára

Hétfőn perbeszédekkel folytatódott az úgynevezett antifa-per a Fővárosi Törvényszéken, melynek egyetlen jelen lévő vádlottja a 4 rendbeli, 2 esetben társtettesként, 2 esetben bűnsegédként bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolt Simeon Ravi Trux.

A magát nőnek képzelő és ezért Majának hívató, nevét hivatalosan is megváltoztató, hazájában korábban több erőszakos bűncselekményért eljárás alá vont 25 éves német férfi a vád szerint részt vett a két évvel ezelőtti budapesti antifasiszta terrortámadásokban, ezért az ügyészség 24 évre küldené rácsok mögé.

Mint ismert, a 2023 februárjában elkövetett brutális orvtámadásokat 13 német, 3 olasz, 1 albán és 1 szír bűnöző vett részt. Két nap alatt gyáván, hátulról, falkában lerohant áldozataik között német és lengyel turisták, illetve nők is voltak. A merényletek az orvosszakértői jelentések szerint akár halált is okozhattak volna. Trux a per IV. rendű vádlottja, bűntársai közül a hazájában ugyancsak több erőszakos bűncselekményért felelősségre vont Ilaria Salis 2024-ben egy olasz kommunista pártszövetség jelöltjeként európai parlamenti mandátumot és vele mentelmi jogot nyert, e mögé bújik gyáván. Honfitársa, Gabriele Marchesi ismeretlen helyen szabadlábon van, a német Anna Christina Mehwald hazájában szintén szabadlábon védekezik.

A tárgyaláson ezúttal is megjelent vagy 20 antifa, köztük immár visszatérően Martin Schirdewan, a keletnémet kommunista állampárt utódpártjának társelnöke, európai parlamenti képviselő, aki korábban a forrongó Kurdiszánban is járt tanulmányúton. Trux elvtársai vidáman falatoztak a tárgyalóteremben, és ezúttal is akadtak elvtársnők, akik kötögetéssel ütötték el az időt – ezúttal a korábbi tárgyalásokon látott két hölgyikén túl újabb kettőnél volt szerencsénk megfigyelni e házias készséget, lehet, hogy mozgalmi feladat ennek elsajátítása. Mindenesetre sajnálatos, hogy a magyar hatóságok nem élnek esetükben a kitiltás lehetőségével.



Egy antifa elvtárs teljes menetfelszerelésben érkezett

Sós József bíró a bizonyítási eljárás lezárásaként ismertette a hazájában eljárás alatt álló Paula Leoni Pretzeltől 2023 februárjában lefoglalt tárgyak (többek között maszk, gázspray) jegyzőkönyvét, valamint a Hammerbande terrorcsoport egyik vezetője, a budapesti orvtámadásokban is részt vevő, korábban erőszakos bűncselekményért börtönt viselt Johann Guntermann elleni németországi eljárás részleteit.

Ugyancsak bemutatta a bíró a Budapest VIII. kerület 8. alatti lakás (az antifa bűnözők rbnb-szállása) helyszínrajzát – ez az esetleges DNS-nyomok miatt lehet érdekes.

Terítékre került az a 2023. február 11-i jelentés is, amely a Batthyány téren észlelt 7 fős antifa társaság mozgásáról szól. A terroristák észrevették, hogy lebuktak, ezért menekülőre fogták – Ilaria Salist, Anna Christina Mehwaldot és a jogerős büntetését hazánkban letöltött, más súlyos bűncselekmények miatt hazájában eljárás alatt álló német Tobias Edelhoffot később a Bajcsy-Zsilinszky úton rángatták ki egy taxiból a rendőrök. Salis igyekezett a taxiban észrevétlenül elrejteni a nála lévő viperát, sikertelenül. Mehwald kiugrott a taxiból, futásnak eredt, hiába, hamar kattant rajta a jól megérdemelt bilincs. Mindegyiküktől ütőeszközöket – gumikalapácsot, ólmos kesztyűt foglaltak le.

Ismertette Sós József Emilie Samira Dieckmann őrizetbe vételének jegyzőkönyvét is, őt február 11-én este fülelték le a Kazinczy utcai lakásnál, ahol újabb tárgyakat, többek között a bűncselekmények során használt mobiltelefonokat foglalt le a rendőrség.

A bizonyítási eljárás lezárultával az ügyészi perbeszéd következett. Az ügyésznő elmondta, hogy 19 szélsőbaloldali elkövető szervezetten, előre begyakorolva, feladatmegosztással 5 bűncselekmény során 9 embert, köztük német és lengyel állampolgárokat támadott meg, csak mert szélsőjobboldaliakként azonosították őket. Egyes esetekben fennállt az életveszély lehetősége, annak elmaradása a szerencsének tudható be. Trux a Fővám téri és a Bank utcai orvtámadásokban tevőlegesen vett részt. Az olasz és a német elkövetők egy része már ismert volt hazájuk hatóságai előtt. Trux jelenlétét, részvételét a terhére rótt bűncselekményekben kamerafelvételek bizonyítják. A nyomozás során vált világossá, hogy a támadások ideológiai motivációja azonos, az elkövetői kör pedig részben azonos korábbi németországi bűncselekményekével.

A szervezettséget bizonyítja a hamis adatokkal történt, egy Cornelia Stefan nevű nő által a bűncselekmények előtt fél évvel intézett szállásfoglalás és az olasz bűnözők Bécsbe vezető repülőútja is – nem akarták, hogy a magyar utasforgalmi adatokban nyomuk legyen.

Az ügyészi perbeszéd lényegileg a bűnszervezeti alakzatot és a szigorú, hierarchikus működést hangsúlyozta, illetve Simeon Ravi Trux tevőleges részvételének bizonyítottságára mutatott rá. Világossá vált, hogy az áldozatokat ruházatuk, illetve egy 2023. február 10-i koncerten való részvétel alapján választották ki, utóbbi résztvevőit titokban lefotózták, a képeket feltöltötték a világhálóra. Az orvtámadások ötből négy esetben vérző fejsérüléseket okoztak, tudatosan, begyakorolva hátulról az áldozatok nyakszirtjére mért ütéssel indították a merényleteket. Ezen esetekben potenciálisan fennállt a súlyosabb sérülések lehetősége, és ezzel a tettesek is tisztában voltak.

Az ügyésznő részletesen bemutatta az egyes támadásokat, hangsúlyozva, hogy az orvtámadásokat mindig eszközökkel követték el, különösen viperával.

A perben érintett vádlottak bűntetteinek ismertetése után az ügyésznő súlyosbító körülményként értékelte a vendégjoggal való visszaélést, a biztonságosnak tartott Budapest turisztikai vonzerejének veszélyeztetését, továbbá az elkövetés bűnszervezeti, halmazati jellegét, az okozott lelki traumákat és a súlyos, potenciálisan életveszélyes sérüléseket. Hangsúlyozta, hogy a vádlottak, akik a XXI. század elképesztő szabadságban élő szülöttei, ideutaztak, félmillió forintért lakást béreltek, hogy egy számukra ismeretlen ország ismeretlen fővárosának ismeretlen lakóit ideológiai alapon bántalmazzák. Ez a szemlélet semmiben sem különbözik attól, ami ellen harcot hirdet, és a belátás hiánya miatt súlyos veszélyt jelent a társadalmi biztonságra.

Mindezek miatt a vád képviselője Simeon Ravi Truxra és a távol lévő Gabriele Marchesire 24-24 év szabadságvesztés kiszabását kérte, míg Anna Christina Mehwaldra bűnszervezetben való részvétel miatt 5 év kirovását indítványozza.

A védőbeszédek is elkezdődtek hétfőn. A Németországban szabadlábon védekező Anna Christina Mehwald jogi képviselője szerint az ügyészség egyetlen bizonyítékkal sem szolgált a pártfogoltja bűnösségét alátámasztó konkrét cselekményeket illetően. Megjegyezte, hogy 2023 szeptemberéig még közösség tagja elleni erőszak volt a vád, később módosult bűnszervezetben való részvételre. Sérelmezte továbbá az anyanyelvhez való jog sérülését, mivel ügyfele állítása szerint 2024 októberéig nem ismerhette meg a vádat németül. Az ügyvéd általánosságban is igyekezett megingatni a Mehwald bűnösségére vonatkozó vádbeli állításokat többek között a nyomozati munka ellentmondásait felhánytorgatva, és tagadta, hogy a bizonyítási eljárás során levetített kamerafelvételeken valóban beazonosítható lenne ügyfele.

A tárgyalás pénteken a további védői perbeszédekkel folytatódik, ítélethirdetés február 4-én várható.

Ágoston Balázs - Demokrata