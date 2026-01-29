Anyaország :: 2026. január 29. 10:23 ::

A rendőrség bevitte a DK dunaújvárosi elnökét hajnalban, Dobrev máris putyinozik

A rendőrség csütörtök hajnalban házkutatást tartott Mezei Zsoltnál, majd be is vitték Dunaújváros alpolgármesterét, a DK helyi elnökét – közölte Dobrev Klára pártelnök.

A DK elnöke szerint a történtek arra mutatnak rá, hogy "a Fidesz erőszakhoz nyúl a választások előtt".

"Megfélemlítés, támadás, elbizonytalanítás. Ez már a nyílt putyini világ" – teszi hozzá, arra utalva, hogy a Mezei elleni intézkedések előtt, szerdán Karácsony Gergely ellen emelt vádat a bíróság a tavalyi buzivonulás megszervezése miatt.



Dobrev volt férje és imádatának tárgya közel húsz éve, 2006. március 1-jén Gyurcsányék otthonában (fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Dobrev úgy véli, a kormánypárt részéről hasonló hozzáállás várható a választásig tartó következő két hónapban is.

(24 nyomán)