A rendőrség csütörtök hajnalban házkutatást tartott Mezei Zsoltnál, majd be is vitték Dunaújváros alpolgármesterét, a DK helyi elnökét – közölte Dobrev Klára pártelnök.
A DK elnöke szerint a történtek arra mutatnak rá, hogy "a Fidesz erőszakhoz nyúl a választások előtt".
"Megfélemlítés, támadás, elbizonytalanítás. Ez már a nyílt putyini világ" – teszi hozzá, arra utalva, hogy a Mezei elleni intézkedések előtt, szerdán Karácsony Gergely ellen emelt vádat a bíróság a tavalyi buzivonulás megszervezése miatt.
Dobrev volt férje és imádatának tárgya közel húsz éve, 2006. március 1-jén Gyurcsányék otthonában (fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)
Dobrev úgy véli, a kormánypárt részéről hasonló hozzáállás várható a választásig tartó következő két hónapban is.
(24 nyomán)