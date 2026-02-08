Anyaország, Friss hírek :: 2026. február 8. 13:41 ::

Feltételezett katonai robbanóeszközt találtak Nagymaroson

Feltételezett katonai robbanóeszközt találtak vasárnap a Pest vármegyei Nagymaroson, a Hunyadi sétányon, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap.

A tájékoztatás szerint a járókelők a Duna alacsony vízállása miatt bukkantak a feltételezett robbanóeszközre, mintegy 200 méterre a komptól.

A sétányt a tűzszerész művelet idejére a rendőrség mintegy 300 méteres szakaszon kiüríti és lezárja, ami körülbelül 150 embert érint.