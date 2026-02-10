A Légió Hungária megemlékezései mellett két Kitörés emléktúra is szerepel a februári programok között. A Kitörés 60 emlék- és teljesítménytúra mellett február közepén egy másik útvonalat is bejárhatnak majd azok, akik méltó módon emlékeznének az 1945. februári eseményekre, írja a Magyar Jelen.
A nemzeti oldalon február első két-három hete általában a kitörés hadművelete körüli események körül forog. Ez természetesen 2026-ban sem lesz másként. A hatalom ugyan a hivatalos megemlékezést még 2018-ban betiltotta a gyülekezési törvény módosításával, a különböző események szervezői ennek ellenére igyekeznek minden évben méltó módon emléket állítani az elesett főleg magyar és német katonáknak, akik közül sokan a mai napig a Budai-hegységben hősökként alusszák örök álmukat.
Lesz mód emlékezni február 11-én
A Légió Hungária több eseményen is várja a megemlékezőket. Február első szombatján az Ostromkalauz nevű rendezvényen egy sétáló történelemóra keretében mutatta be Retkes Tamás író, történész Budapest ostromának főbb helyszíneit és eseményeit.
A kitörés évfordulóján, vagyis február 11-én 18 órakor a Kapisztrán térről a már szokásosnak mondható Fénylánc indul el a Széna tér és a Széll Kálmán tér irányába, amelyhez egy mécsessel bárki csatlakozhat.
Fontos kiemelni, hogy a fenti esemény jellegénél fogva nem tartozik a gyülekezési jogszabály hatálya alá, így azt a közterületi megemlékezéssel ellentétben betiltani sem lehet!
Szintén 11-én este 19 órától Retkes Tamás tart előadást a Fekete István Szabadegyetemen A Becsület Napja – a kitörés felülnézetből címmel.
A Légió Hungária, amely évek óta szervezi a Becsület Napját, ezúttal február 14-ét adta meg rendezvénye dátumaként. Ezen a napon a tavalyi évhez hasonlóan Körbezárt Idealizmus néven szerveznek konferenciát, melyre regisztrálni a korbezartidealizmus@gmail.com címen lehet, ahol további információkat is kérhetnek az érdeklődők.
Teljesítménnyel is lehet tisztelegni
Akik az egyik legkomolyabb magyarországi teljesítménytúrával szeretnének tisztelegni, vagy csak próbára tennék magukat a téli fagyban, azok február 14–15. éjszakáján kelhetnek át a hegyeken, hogy a budai Várból, ha nem is egyenesen, de Szomorra érkezzenek mintegy 60 kilométer megtétele után.
A Kitörés 60 emlék- és teljesítménytúra minden évben támadások kereszttüzében áll, ennek ellenére folyamatosan nő azoknak száma, akik nekivágnak a februári éjszakának – az elmúlt években mindig rekordszámú nevezés érkezett, és természetesen a teljesítések sem maradtak alább. A túrával kapcsolatos minden további információ elérhető annak weboldalán.
Egy héttel később, február 21-én szervezi a Katonasír Kutató és Ápoló Egyesület a Budai Kitörés-emléktúrát, mely az első ilyen jellegű túra örökségét viszi tovább immár két és fél évtizede. Ezzel kapcsolatban további információkat a kitores45.hu oldalán találhatnak az érdeklődők.