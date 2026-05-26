Cseh elnök: a felére csökkent az Ukrajnának lőszert szállító koalíció létszáma

A cseh elnök szerint a felére csökkent az Ukrajnának lőszert szállító nyugati szövetségesek koalíciójának létszáma.

Petr Pavel a Financial Times című londoni üzleti napilap online kiadásának nyilatkozva kedden elmondta, hogy kilencre apadt a korábban 18 tagot számláló, Csehország kezdeményezésére létrejött "lőszerkoalíció" tagországainak száma.

A Financial Times megjegyzi: a koalíció azóta zsugorodik, hogy tavaly decemberben Andrej Babis kormányfő visszatért a hatalomba.

A lap kiemeli: Babis azzal kampányolt, hogy a cseh állampolgárok ne fizessenek az Ukrajnának szállított fegyverekért.

Babis személyesen is nyilatkozott a Financial Timesnak, elmondva: kormánya "a korlátozott közfinanszírozási források" felhasználásában Ukrajna támogatása helyett a cseh polgárokat részesíti előnyben, mivel a háztartások az iráni konfliktus okozta magas energiaárakkal küszködnek.

Petr Pavel cseh elnök - a cseh fegyveres erők nyugalmazott tábornoka, aki korábban a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt - a kedden megjelent interjúban kijelentette: a lőszerkoalíciós kezdeményezés továbbra is működik, de újabban nehézségeket okoz, hogy most már csak kilenc ország járul hozzá a program finanszírozásához.

Pavel szerint korábban a kezdeményezésben részes országok biztosították az ukrán fegyveres erők számára a nagy kaliberű lőszerek 50 százalékát, és ezt a mennyiséget nem lehet egykönnyen bármi mással pótolni.

A cseh államfő kijelentette: az ügyet fel kell venni a júliusban esedékes ankarai NATO-csúcs napirendi pontjai közé.

A Financial Times adatai szerint 2024 óta Prága több mint négymillió nagy kaliberű tüzérségi lövedék szállítását szervezte meg Ukrajna számára.

A cseh államfő hivatala nem nevezte meg azokat az országokat, amelyek kiszálltak a "lőszerkoalícióból", de egy nyugati katonai illetékes azt mondta a brit lapnak, hogy Németország és néhány észak-európai ország továbbra is a résztvevők között van.

Hozzátette ugyanakkor: egyes országok "furcsának találják, hogy olyasmiért fizessenek, amit a vezető szerepet betöltő ország politikusai sem támogatnak megfelelő módon".

(MTI)