Korábban "mágusképzőt" vezetett, most az ország legnagyobb pszichiátriai intézetét igazgatja

2009-ben még egy „mágiával, asztrológiával, transzperszonális pszichológiával és anatómiával” foglalkozó akadémiát vezetett dr. Ézsi Robin, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (Nyírő OPAI) főigazgatója – írja a Telex nyomán a 24.

A Nimród Életbölcseleti Akadémia a Magyar Hírlap korabeli cikke szerint a fentiek segítségével igyekezett olyan tudást nyújtani diákjainak, amellyel „magasabb szintre juthatnak az életvezetés és az önismeret területén”, de a Telex szerint Ézsi ezt megelőzően egy másik, „alternatív gondolkodást tanító” intézménnyel is kapcsolatban állt, ahol többek között asztrológiát, ezoterikát, számmisztikát és extrapszichológiát oktattak.



A Magyar Hírlap cikke a Nimród Életbölcseleti Akadémiáról (forrás: Arcanum Digitális Tudománytár)

– Az említett tevékenységek több mint másfél évtizeddel ezelőttiek, lezárultak, és semmilyen formában nem relevánsak jelenlegi intézményvezetői feladataim ellátása szempontjából. Határozottan kijelentem, hogy áltudománnyal nem foglalkozom, az nem része sem szakmai érdeklődésemnek, sem korábbi vagy jelenlegi egészségügyi tevékenységemnek – írta a lap megkeresésére a főigazgató, aki később a Semmelweis Egyetemen általános orvosi és szakorvosi végzettséget is szerzett, valamint diplomázott a Corvinus Egyetemen orvos-közgazdász mesterszakán, valamint elvégezte a Semmelweis Egyetemen egészségügyi menedzser képzését is, 2025. január 15. óta pedig az ország legnagyobb pszichiátriai centrumát, a Nyírő OPAI-t vezeti főigazgatóként.

Amióta Ézsi áll az intézet élén, 15 pszichiáter szakorvos hagyta ott a kórházat. Annyian távoztak, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) már más kórházakból vezényel át orvosokat a Nyírő OPAI-ba. Idén januárban összesen 40 nyírős orvos írt alá egy petíciót, amiben osztálybezárásokat sürgetnek, és a vezetőséget teszik felelőssé a kollégák távozása miatt.

Petke Zsolt, a Nyírő OPAI addiktológiai osztályát korábban vezető főorvos is távozott. Hétfőn a Partizánnak adott interjújában azt mondta: tarthatatlannak érezte a szorongást és félelmet, amit a főigazgató ténykedése keltett a kórház dolgozóiban.

Dr. Ézsi Robin főigazgató szerint a kilépő kollégákat sikerült pótolni, a fluktuáció pedig nem számít jelentősnek. Az Okfő szerint „a folyamatos és biztonságos betegellátás feltételei jelenleg is adottak” az intézményben.

A hazai pszichiátriai ellátás drámai helyzetére hívta fel a figyelmet nemrég a Magyar Orvosi Kamara (MOK) is: „a szemünk előtt mélybe zuhanó” ellátásról beszélnek. A MOK szerint legalább egy évtizede jelzi a szakmai, a miniszterelnököt is elérve, hogy központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül. Ennek ellenére egy-két EU-s projektet leszámítva érdemi fejlesztés nem történt.