2026. február 20. 19:04

Végül mégsem indul az MSZP a választáson

Az MSZP nem indul a 2026-os országgyűlési választáson - így döntött a párt kongresszusa. Az ellenzéki párt az MTI-vel pénteken azt közölte: a választáson minden egyéni országgyűlési választókerületben a legtöbb, változást akaró polgárt elérni képes ellenzéki jelöltet támogatják, köztük Kunhalmi Ágnest, Hiller Istvánt, Szabó Sándort és Vajda Zoltánt.

"A jelenlegi választási rendszer törvényesített csalásra épül, működése igazságtalan és esélykorlátozó a mai rezsim leváltása szempontjából. Jobboldali demagógia uralja a közéletet, a mai rezsim a nagyvállalatok profitját helyezi a magyar emberek biztonsága, megélhetése és egészsége elé" - írták a közleményben.

Úgy vélik, ebben a rendkívüli helyzetben "csak rendkívüli úton győzhető le a rezsim": ha minden egyéni választókerületben kizárólag a legerősebb ellenzéki jelölt indul a Fidesz jelöltjével szemben. Hozzátették: ezért támogatják Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, 14-es választókerületében Vajda Zoltán, 16-os választókerületében Hiller István, Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor indulását, mivel ők választókerületeikben nem csak győzhetnek, de kétharmados arányú győzelmet érhetnek el.

Minden más választókerületben arra kérik támogatóikat, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak.

(MTI nyomán)