Ukrajna az Odessza-Brodi kőolajvezetéket javasolja a Barátság helyett

A Barátság helyett az Odessza–Brodi olajvezeték használatát javasolja az EU-nak az orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába szállításához – áll az Ukrajna által az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának címezett levelében, amelyet az ukrán Pravda idézett.

„Az agresszor állam által 2026. január 27-én végrehajtott célzott támadások következtében jelentős károk keletkeztek Ukrajna olajszállító rendszerének elemeiben, beleértve a Barátság olajvezeték technológiai és kiegészítő berendezéseit is” – áll a dokumentumban.

Az ukrán diplomaták tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy „ukrán szakértők jelenleg részletes műszaki vizsgálatot végeznek a megrongálódott berendezéseken, és értékelik a műszaki lehetőségeket és feltételeket az olajszállítás mielőbbi helyreállításához az említett csővezetéken”.

„Folytatódnak az erőfeszítések a sérült elemek felmérésére, a rendszer műszaki állapotának stabilizálására és a támadás következményeinek felszámolására. Ugyanakkor az ukrán fél szeretné hangsúlyozni, hogy az olajszállítási infrastruktúra zavartalan és stabil működése csak akkor lehetséges, ha Oroszország beszünteti az ukrán energetikai infrastruktúra megsemmisítésére irányuló tömeges rakétatámadásokat és dróncsapásokat” – hangsúlyozza a levél.

Ukrajna azt javasolta az Európai Uniónak, hogy az európai országok, különösen Magyarország és Szlovákia ellátásának biztosítása érdekében vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az olaj szállítását Ukrajna meglévő olajszállító infrastruktúrájának felhasználásával szervezzék meg. Az ilyen logisztika lebonyolítható akár Ukrajna olajszállító rendszerén keresztül, akár tengeri úton, majd a tengeri kikötőkben történő átrakodással, és az Odessza–Brodi vezetéken át további uniós tagállamokba történő szállítással.

Az orosz TASZSZ hírügynökség szerint az ukrán fél már február 6-án elhárította az olaj szállítását megakadályozó meghibásodásokat, a szállítása ennek ellenére azóta sem indult el.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter politikai zsarolásnak nevezte az ukrán olajszállítás leállítását. A tárcavezető szerint Ukrajna nyomást próbál gyakorolni Magyarországra, miközben a kormány válaszként leállította a dízelüzemanyag-szállítást.

Makszim Neszvitalov ukrán youtuber és politológus néhány nappal ezelőtt feltöltött videójában azt mondta, Orbán Viktor árt Ukrajnának és az európai egységnek a harmadik világháború küszöbén, ezért nagyon fontosnak tartja, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök, emellett arról is beszél, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárásával hatással lehet a magyar választásra, írja az Index.