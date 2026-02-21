Anyaország, Háború :: 2026. február 21. 15:10 ::

Orbán: ha kell, a villamosenergia-ellátást is leállítjuk Ukrajna felé

Az ukránok mindent meg fognak tenni a következő hetekben is azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen, mert azt gondolják, hogy ezzel segíteni tudják az ellenzéket, de Magyarországot nem lehet zsarolni, aki belénk harap, annak ki fog törni a foga - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton a Digitális Polgári Körök békéscsabai háborúellenes gyűlésén.

Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a magyar kormánynak biztos tudása van arról, hogy a vezeték alkalmas arra, hogy olajat szállítsanak rajta, de az ukránok ezt lezárták. Hozzátette: ehhez nincs joguk, mert az EU és az Ukrajna közötti társulási szerződés szerint Ukrajna nem hozhat olyan döntést, amellyel bármely tagállam energiaellátását veszélyeztetné.

Ha ilyen támadás ér egy országot, akkor azt ki kell védeni, és ellenlépéseket kell tenni - szögezte le a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy Magyarország rendelkezik egy önvédelmi rendszerrel, olyan olajtartalékokkal, amely hónapokon keresztül képes ellátni Magyarországot.

Az ellenlépések közé sorolta, hogy egész addig, amíg nem jön újra olaj Ukrajnából, addig az ország nem fogja megkapni a 90 milliárd eurós EU-s kölcsönt, amit korábban azzal hagytak jóvá, hogy a magyarok, a szlovákok és a csehek kimaradnak ebből. Emellett Ukrajna benzinellátása is nagy arányban Magyarországról érkezik, és - mint mondta - "miután a benzint olajból állítják elő, olajat meg nem engednek behozni az ukránok", akkor "benzin sincs, jó napot."

Orbán Viktor azt is felvetette: a villamosenergia-ellátás egy tekintélyes része is Magyarországról megy Ukrajna irányába, és ha ezt megállítják, "akkor durva dolgok történhetnek". Ha kell, akkor ezt a harmadik ellenlépést is meg fogjuk tenni, egyeztetve a szlovákokkal, akik már pénteken kilátásba helyezték ezt - közölte.

(MTI)