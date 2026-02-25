Anyaország :: 2026. február 25. 08:15 ::

Medián: egyre durvábban vezet a Tisza, a Mi Hazánk minden viszonyítási alapon bejut a parlamentbe

A Tisza Párt a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, 55-35 az állás, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye – írja a hvg a Medián kutatása alapján. A pártot választani tudók körében 13 százalékpont a különbség. Míg a Tisza szimpatizánsai közül szinte mindenki (97 százalék) biztosra állítja, hogy részt fog venni az áprilisi választásokon, addig a fideszesek csak 85 százaléka biztos a részvételében.

Az előző Medián-felméréshez képest a Tisza 2 százalékpontot tudott javítani, a Fidesz ugyanennyit gyengült, a biztos szavazóknál már 4 százalékponttal szerepelt jobban a Tisza, és néggyel rosszabbul a Fidesz, vagyis a biztos szavazók között 8 százalékponttal nyílt az olló.

A Mi Hazánk minden viszonyítási alapon a parlamentbe jutáshoz szükséges 6 százalékon áll. A hónapok óta 1-2 százalékon álló Kétfarkú Kutya Párt és Demokratikus Koalíció (2 százalék) mellett a kisebb pártok szavazói összesen sem tesznek már ki 1 százalékot.

A Tisza erősödéséhez és a Fidesz gyengüléséhez a közelmúlt botrányai is hozzájárulhattak. A Medián felmérése a gödi Samsung-gyár és a Magyar Pétert támadó rejtett kamerás felvétel ügyére is kitért, mindkét fejlemény jelentősen átvitte az ingerküszöböt, ugyanis a közönség 89 százaléka hallott már róluk.

Frissítés: "ekkora előnyt nem lehet megfordítani"

– Ha nem téved a Medián, akkor eldőlt a választás. Ekkora előnyt nem lehet megfordítani – szögezte le az eredményeket látva Török Gábor politikai elemző, hozzátéve: "a Tisza előnye, a teljes népességben most 11, a biztos szavazóknál 20 százalék. A teljes népességben ez több mint 800 ezres különbséget jelent, a végeredményt illetően pedig közel kétharmadot."

Török hangsúlyozza ugyanakkor, hogy arról nem lehet tudásunk, hogy vajon mennyire pontos a Medián mérése, azaz tévedhet-e ekkorát a kutatóintézet. "Engem mindenesetre nagyon meglepne, ha igen" – jelentette ki.

(Telex - 24 nyomán)