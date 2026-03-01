Anyaország, Publicisztika :: 2026. március 1. 23:23 ::

A Fidesznek nem erőssége a következetesség

Az aláírásgyűjtés első hete után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a porondon három – egészen pontosan, ha a Tiszát és a Fideszt egy halmazba pakoljuk, akkor kettő komolyan vehető erő maradt, miközben a DK és a Kutyapárt listája is kétséges, az 5 százalékos szereplés pedig végképp.

Ez a felállás így nem a Fidesz malmára hajtja a vizet, érdekük, hogy minél több párt legyen a kínálatban, akár olyanok, amiket lélegeztetőn kell tartani, vagy olyanok, amelyek deklaráltan kamupártok.

A hazai kínálat kamupárt-pápája egyértelműen Dr. Gődény György, aki már 2022-ben, de megkocáztatom, hogy 2018-ban is itt rontotta a levegőt. A Covid-járvány idején volt ismertebb alak – elsősorban a gyakran nem megalapozott kritikái miatt – ám így sem tudott elérni sikereket a Normális Élet Pártja.



Talabér Márta Várpalota fideszes polgármestere Gődényhez fűződő viszonya – egészen pontosan a róla alkotott véleménye – legalább annyira fordulatos, mint Gődény nem éppen mindennapi politikai „pályafutása”.

A Covid idején a Nemzeti Nyomozó Iroda emberei házkutatást tartottak a „vírusszkeptikus” Gődény Györgynél, majd őrizetbe is vették, amint arról a mellékelt ábra szerint a Mandiner is beszámolt. Ezt mély egyetértésben Talabér is kiposztolta, meglehetősen gyors tempóban.

Ám 2026-ban vagyunk, hat évvel később. A másik képen az látható, hogy Talabér már arra buzdítja a fideszeseket, hogy írjanak alá a városba látogató Gődénynek, hogy minél több ellenfél legyen a „szoros választókerületben”.

Persze felesleges kísérlet lenne a Fideszen bármiféle következetességet számonkérni (ha jobban megnézzük, az egyetlen dolog, amihez a megalakulásuk óta hűségesek, az a filoszemitizmus), és természetesen most sem arról van szó, hogy Talabér Gődény-rajongó lett, csupán a Fidesz elemi érdeke, hogy kamupártok is helyet kapjanak a szavazólapon.



Amennyiben ez a kísérlet nem sikerül, úgy az nem a Tiszának, sokkal inkább a Mi Hazánknak lehet kedvező, hiszen a kevésbé felkészült emberek számára is nyilvánvaló lesz, hogy egyetlen lehetősége van annak, aki nem kér a hamis nemzeti mázzal leöntött Fideszből, vagy a globalista Tiszából.

Másik oldalról pedig ezek az „apróságok” is remekül jelzik a Fidesz általános kétségbeesését a közelgő választásokat illetően. Minden adott egy remek mi hazánkos szereplésre.

