Závecz: Tisza: 50, Fidesz: 38, Mi Hazánk: 7%, DK és kutyák: a küszöb alatt

Továbbra is hatékony a két nagy párt szavazatbővítő kampánya: az elmúlt hónapban a Tisza Párt támogatottsága a teljes választókorú népességen belül 36-ról 38%-ra, a Fidesz-KDNP 31-ről 32%-ra emelkedett, derül ki a Závecz Research 2026. február 22-28. között készült közvélemény-kutatásából. Közleményük szerint a Tisza tábora így már meghaladja a 3 millió főt, a Fideszé a 2,5 millió főt.

A Mi Hazánknak is sikeres volt a február, a korábbi hónapok enyhe visszaesését markáns erősödés követte, 3-ről 5%-ra bővült a tábora. A Demokratikus Koalíciónak nem változott a támogatottsága, 3% volt, és maradt. A Kétfarkú Kutyapártnak egy kicsivel szűkült a tábora, 3-ról 2%-ra. A pártnélküliek aránya csökkent az elmúlt hónapban, 23-ról 20%-ra.

A pártot választók csoportjában a Tisza Párt 48 százalékot ér el, a Fidesz-KDNP 40%-ot. A Mi Hazánk ebben a választói csoportban 6 százalékos, a. DK 4, Kétfarkú Kutyapárt 3 százalékos.

A biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Párt 50 százalékos, a Fidesznek 38 százaléka van. A Mi Hazánk ezen mérés alapján a következő ciklusban is parlamenti párt lenne, 7 százalékon áll. Ebben az aktív választói csoportban a DK 3 százalékot, a Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékot kapna.

A felmérés 1000 fős mintán készült az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán, ún. hibrid adatfelvételi módszerrel, telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával.

A Závecz Research kutatása szerint jelenleg a Tisza Párt támogatói valamivel aktívabbak, mint a Fidesz-KDNP hívei: előbbiek 86, utóbbiaknak 80 százaléka mondja magát egy most vasárnapi választás biztos résztvevőjének. A Fidesznek ez nagyobb mozgósítási feladatot jelent a hátralévő kampányhetekben, mint ellenfelének.

Csökkentheti a kormánypárt mostani 12 százalékpontos hátrányát, ha támogatóik aktivitási szintje felzárkózik a Tisza Párt táboráéhoz.

A Fidesznek egyébként főképpen a községekben élő híveit kell meggyőznie a részvétel szükségességéről, körükben ugyanis az átlagosnál alacsonyabb, 72 százalékos a biztos részvételt ígérők aránya. A Tisza Párt akkor tudja megtartani vagy növelni az előnyét, ha csúcsra járatja az aktivizálást, s erre főképpen az alacsony iskolázottságú támogatóit kell mozgósítani, körükben ugyanis csak 78 százalék mondta, hogy voksolna.

Jelenleg a választópolgárok 74 százaléka mondta, hogy biztosan elmenne szavazni.

Természetesen a részvételi szándék erősítése csak az egyik tényezője a sikeres választási eredménynek. Fontos szempont az is, hogy a jelenlegi pártkötődések mennyire erősek, jelezték a kutatásban.

A két nagy párt hívei hasonlóan magas arányban feltételezik azt, hogy mostani preferenciájuk biztosan kitart április 12-éig. A Fidesz aktuális támogatóinak 84, a Tiszásoknak 82 százaléka teljesen biztos abban, hogy pártjára fog szavazni a választás napján is, míg 9, illetve 15 százalékuk valószínűnek tartja ezt. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a meglévő támogatók túlnyomó többsége már marad, ha csak a kampányhajrában valamilyen váratlan esemény nem történik.

A kisebb pártok közül a Mi Hazánk hívei is elkötelezettek, 83 százalékuk biztosra veszi, 11 százalékuk valószínűsíti, hogy áprilisban is erre a pártra fogja a voksát adni. A DK és a Kétfarkú Kutyapárt támogatói korántsem ennyire magabiztosak a mostani preferenciájuk jövőbeni alakulását illetően: előbbiek kétharmada fele teljesen biztos abban, hogy kitart a választásig, és még további egyötödük is valószínűsíti ezt. A Kutyapárt támogatóinak fele biztos, egynegyede valószínűnek tartja, hogy április 12-én erre a pártra voksol. Ugyanakkor a DK-sok 14 százaléka, a Kutyapárt támogatóinak 22 százaléka gondolkodik azon, hogy esetleg más pártra szavaz.

