Anyaország :: 2026. március 6. 12:30 ::

Sikorski: megették a zebrákat, ellopták a pénzt; Szibiha: köszönöm!

„Megették a zebrákat, ellopták a pénzt” – írta Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en, megosztva Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejegyzését arról, hogy a magyar hatóságok elfogták az ukrán állami takarékbank hét alkalmazottját.

Az ukrán külügyminiszter gyorsan válaszolt Sikorskinak, és megköszönte neki a gyors reakciót. „Nem tolerálhatjuk az állami terrorizmust. Arra sürgetem minden európai kollégámat, hogy reagáljanak határozottan a magyar kormány jogsértésére, és az emberek elrablására.”

Thank you for the prompt reaction, @sikorskiradek . There can be zero tolerance for state terrorism. I urge all our European colleagues to react strongly to the Hungarian government’s lawlessness and abduction of people. https://t.co/R1NQiJJ5bs March 6, 2026

Sikorski már tavaly is szóba hozta a zebrákat, amikor reagált a hatvanpusztai birtokról készült drónfelvételekre. „A zebrák hagyományos haszonállatok Magyarországon?” – írta akkor a lengyel miniszter.

(Telex nyomán)