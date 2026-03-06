„Megették a zebrákat, ellopták a pénzt” – írta Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en, megosztva Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejegyzését arról, hogy a magyar hatóságok elfogták az ukrán állami takarékbank hét alkalmazottját.
Az ukrán külügyminiszter gyorsan válaszolt Sikorskinak, és megköszönte neki a gyors reakciót. „Nem tolerálhatjuk az állami terrorizmust. Arra sürgetem minden európai kollégámat, hogy reagáljanak határozottan a magyar kormány jogsértésére, és az emberek elrablására.”
Sikorski már tavaly is szóba hozta a zebrákat, amikor reagált a hatvanpusztai birtokról készült drónfelvételekre. „A zebrák hagyományos haszonállatok Magyarországon?” – írta akkor a lengyel miniszter.
(Telex nyomán)
Korábban írtuk: Az ukrán külügyér szerint a magyarok "túszul ejtettek" hét ukránt, "ellopva" több tízmillió dollárt és eurót, Szijjártó maffiapénzeket emleget