„Megették a zebrákat, ellopták a pénzt” – írta Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en, megosztva Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejegyzését arról, hogy a magyar hatóságok elfogták az ukrán állami takarékbank hét alkalmazottját.
They've eaten the zebras, they've stolen the money. https://t.co/iB9gzt6oIH— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 6, 2026
Az ukrán külügyminiszter gyorsan válaszolt Sikorskinak, és megköszönte neki a gyors reakciót. „Nem tolerálhatjuk az állami terrorizmust. Arra sürgetem minden európai kollégámat, hogy reagáljanak határozottan a magyar kormány jogsértésére, és az emberek elrablására.”
Thank you for the prompt reaction, @sikorskiradek. There can be zero tolerance for state terrorism. I urge all our European colleagues to react strongly to the Hungarian government’s lawlessness and abduction of people. https://t.co/R1NQiJJ5bs— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026
Sikorski már tavaly is szóba hozta a zebrákat, amikor reagált a hatvanpusztai birtokról készült drónfelvételekre. „A zebrák hagyományos haszonállatok Magyarországon?” – írta akkor a lengyel miniszter.
(Telex nyomán)