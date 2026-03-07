Anyaország :: 2026. március 7. 19:05 ::

Ukrán pénzszállítók ügyvédje: hazugság, hogy az M5-ösnél csapott volna a TEK

„Nem az M5-ös, hanem az M0-s autópálya egyik pihenőjénél csaptak le a TEK-es kommandósok az ukrán pénzszállítókra. Ezt természetesen bizonyítani is tudjuk” – mondta a 24.hu érdeklődésére az ukránok ügyvédje, Horváth Lóránt, aki hazugságnak nevezte az M5-ös autópályát emlegető állításokat.

Mindennek azért van jelentősége, mert az M5-ös délkeleti irányba, Szerbia felé vezet, nem Ukrajna felé. Ezen élcelődtek is a Fidesz szombati rendezvényén, hogy nem Ukrajna felé ment az ukrán pénzszállító konvoj, Lázár János közlekedési miniszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy az M5-ös a Tiszához vezet. (Földrajzilag egyébként az Ukrajna felé vezető M3-as át is megy a Tiszán, ellentétben az M5-össel – 24.hu szerk.)

„Az ukrán pénzszállítók a rendőrségtől kapott útvonalengedély alapján haladtak az M1-es autópályától az M3-as felé, attól nem tértek el, az M5-öshöz semmi közük nem volt” – tette hozzá az ügyvéd. Elmondása szerint négy éve, a háború kitörése óta szállítják ezen az útvonalon a két bank között a készpénzt, korábban légi úton történt mindez, de a háború miatt légtérzár van egész Ukrajna felett.

Mint megírtuk, csütörtök délután csaptak le a magyar hatóságok a két ukrán pénzszállító autóra, amelyek az ukrán állami takarékbank és az osztrák Raiffeisen között szállítottak összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat. Az ukránokat másnap Záhonynál kidobták, a pénzt és a járműveket azonban egyelőre nem adták vissza a magyar hatóságok.