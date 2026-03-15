Anyaország, Publicisztika :: 2026. március 15. 09:15 ::

Utazó holokauszt-kiállítással tartanák életben a bűntudatra nevelést

Sopronba érkezett az az utazó kiállítás, amely az auschwitz–birkenaui koncentrációs tábor történetét mutatja be látványos makettek segítségével – olvashatjuk sopronmedia.hu-n.



Mint írják, a tárlatot a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Technikumában nyitották meg az Experience History program keretében, az Élet Menete Alapítvány közreműködésével.

A kiállítás központi eleme egy több mint 32 négyzetméteres makett, amely részletesen ábrázolja az auschwitzi tábor barakkjait, a vasúti síneket, a „halálvonatokat”, valamint a hírhedt „Arbeit macht frei” kaput. A látványos modellek célja, hogy a fiatalok számára kézzelfoghatóbbá tegyék a holokauszt „történetét” és annak tragikus következményeit.

A projekt egyik fontos célja az „oktatás” (értsd, a bűnös nemzet elvének sulykolása) a szervezők szeretnék, ha a fiatal generáció jobban megértené a történelem „egyik legsötétebb” korszakát. A vándorkiállítás már eddig is mintegy tízezer diáknak nyújtott lehetőséget arra, hogy közelebbről megismerje a holokauszt „eseményeit”.

A megnyitón Sopron polgármestere hangsúlyozta, hogy a város zsidó közössége évszázadok óta része Sopron történetének, és 1944-ben csaknem kétezer embert hurcoltak el a városból. A kiállítás ezért is fontos: emlékeztet arra, hová vezethet a „gyűlölet, az embertelenség és a közöny”.

Megfogalmazásuk szerint a tárlat nemcsak „történelmi” ismereteket ad át, hanem arra is ösztönöz, hogy a fiatalok gondolkodjanak az emlékezés, az emberi méltóság és a tolerancia jelentőségéről.

Egyébként igen sok helyszínen volt már, és lesz is látható a „vándor holokauszt-kiállítás”. Az Auschwitz-Birkenau tábort bemutató „Experience History” vándorkiállítás több országot és sok várost jár végig. A szervezők terve szerint Sopron csak az egyik állomás a turné végén.

A kiállítás fontosabb állomásai voltak 2024-ben Karcag, Nyíregyháza, Mátészalka, Kassa. 2025-ben járt Székesfehérváron, Érsekújváron, Komáromban, Szolnokon, Szegeden, Debrecenben, Kolozsváron és Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Balassagyarmaton, Egerben és Miskolcon. Idén már volt Szombathelyen, most Sopronban, majd Pécs a következő.

Aligha lepődünk meg, hogy a magyar kormány bizonyos programok és működési költségek formájában támogatja az Élet Menete Alapítvány tevékenységét, bár a szervezet nem kizárólag állami forrásból működik.

A kormány több alkalommal nyújtott költségvetési támogatást az alapítványnak. A hivatalos költségvetési dokumentumokban külön előirányzat is szerepel az alapítvány működésének és projektjeinek finanszírozására, amelyet egyedi kormányzati döntések alapján lehet felhasználni.

Emellett a kormány képviselői nyilvánosan is jelezték, hogy támogatják az alapítvány emlékezeti és oktatási programjait. A holokauszt-emlékév rendezvényeivel kapcsolatban például a Miniszterelnökség egyik államtitkára azt mondta, hogy a kormány fontosnak tartja az emlékezést, ezért támogatja az ilyen programokat, köztük az Élet Menete rendezvényeit is.

Ugyanakkor az alapítvány finanszírozása nem csak állami pénzből történik: bevételei között szerepelnek adományok, nemzetközi szervezeti támogatások és különböző projektek (például EU-s programok) forrásai is.

Összegezve, sok magyar adóforint ömlik a zsidó „emlékezetpolitikai” célokba, melyek nagyon is aktuális célokat szolgálnak. Tovább erősíteni, fenntartani a holokauszt-mítoszt, amely mintegy erkölcsi pajzs magasodik a zsidóság elé, Izrael állam elé is, hogy őket bizony ne kritizálja senki azért, mert például több 10 ezer ártatlan civilt gyilkolnak Gázában, hiszen mint tudjuk, a holokauszt... Nem folytatom, ismerjük már.

H. V. - Kuruc.info