Távozott a Győr-Szol elnök-vezérigazgatója

Jóváhagyta a rendőrségi nyomozás alatt álló Győr-Szol Zrt. igazgatósága az elnök-vezérigazgató távozását tisztségéről pénteken. Pintér Bence győri polgármester Facebook-posztjában tudatta: Sárkány Péter felelőssége ezzel nem szűnik meg a cégben felhalmozódott hiányért.

A Győr-Szol Zrt. a győri önkormányzat legnagyobb cége, egyebek mellett a városüzemeltetésért is felelős. Februárban kiderült, hogy a cég 2 milliárd forintot hívott le a hitelkeretéből a városi lakáskassza hiánya miatt. Pintér Bence ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert - közlése szerint - felmerült "a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúja". A polgármestert február 11-én tanúként kihallgatták a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, majd a rendőrség áprilisban megkezdte a nyomozást.

A polgármester Sárkány Péter távozását azzal kommentálta, hogy az elnök-vezérigazgató felelőssége ezzel nem szűnik meg, ugyanis ő és az azóta már szintén távozott gazdasági igazgató írta alá azt a beszámolót, amelyből kiderült, hogy hiányzik legalább 1,7 milliárd forint a győri lakáskasszából.

Pintér Bence emlékeztetett arra, hogy február 3-án a cég lehívott 2 milliárd forintot a hitelkeretéből, Sárkány Péter pedig bemutatott egy banki igazolást 2,188 milliárd forintról másnap a közgyűlésben, de nem árulta el, hogy hitelből pótolták-e a hiányt. "Sárkány Péter tudott a hitelfelvételről, egyszerűen csak nem akart válaszolni a februári közgyűlésen" - írta a polgármester.

Pintér Bence beszámolt arról, hogy pénzügyi szakemberei elkészítettek egy jelentést, amelyből kiderült, hogy a Győr-Szol minden megtakarítását felélte néhány év alatt: a tőkeveszteség 6 milliárd forintot tett ki, a 8 milliárd forintos eredménytartalék pedig 7,5 milliárd forinttal csökkent.

A Győr-Szol a 3,5 milliárd forintos hitelkeretének legalább a felét folyamatosan kénytelen igénybe venni, a leányvállalatai pedig "már kipörgették a plafonig" saját, több száz millió forintos hitelkereteiket - írta.

A polgármester a leányvállalatok közül a Győr+ Média Zrt. pénzügyi helyzetét nevezte a legkritikusabbnak, amely "gyakorlatilag a csőd szélén van, még az újságok nyomtatása és terjesztése is leállt".

A Győr-Szol Zrt. honlapja szerint a cég 2010 októberében kezdte meg tényleges működését, az induláskor 12,5 milliárd forintos alaptőkével. A cég profilja az ingatlankezeléstől a városüzemeltetésen keresztül a távhőszolgáltatásra, az energiatermelésre, a beruházási és kivitelezési munkák elvégzésére, a társasházkezelésre is kiterjed. A cég százszázalékos tulajdonú leányvállalata a Győr+ Média Zrt., a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. és az Arrabona Depó Kft., emellett többségi tulajdonos a Jószív Temetkezési Kft.-ben.

Sárkány Péter, aki a pénteken tartott igazgatósági ülésen jelentette be távozását, 2024 novembere óta töltötte be az elnöki, 2025 februárja óta pedig a vezérigazgatói posztot. Távozását az igazgatósági tagok elfogadták.

(MTI)