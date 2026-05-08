Fico azt szeretné, ha a következő magyar kormánnyal is ugyanolyan jó lenne a kapcsolat, mint Orbánéval

Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken Moszkvában.

"Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház. Személyesen még nem ismerem Magyar Pétert, de arra kell törekednem, hogy megértsük egymást, hogy a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok ugyanolyan szinten legyenek, mint Orbán (Viktor leköszönő miniszterelnök) idejében. Csak gratulálni tudunk a magyarországi választások győztesének. Örülni fogunk az együttműködésnek" - mondta újságírónak Moszkvába érkezése után a szlovák kormányfő.

Fico közölte, hogy mindössze egyszer beszélt telefonon Magyar Péterrel, és megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják.

"Megállapodtunk, hogy ott (Brüsszelben) találkozunk először" - mondta Fico.

A szlovák kormányfő a második világháborúban aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából május 9-én tartandó ünnepségekre utazott az orosz fővárosba.

(MTI)