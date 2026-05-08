Akár 2017-ig visszamenőleg is vizsgálódhatna az Európai Ügyészség csatlakozás után

Laura Codruța Kövesi európai főügyész a Magyar Hangnak adott interjújában azt mondta, hogy Magyarország könnyen csatlakozni tudna az Európai Ügyészséghez (EPPO), és ha ezt meglépi Magyar Péter kormánya, a döntés után azonnal megkezdődhet a munka - írja a Telex.

A hivatalos eljárás az, hogy a magyar hatóságok levelet küldenek az Európai Bizottságnak, amelyben jelzik a csatlakozási szándékukat az EPPO-hoz. Ha a felek megegyeztek, és a magyar hatóságok beépítették az EPPO-rendeletet a magyar jogba, már kezdődhet a közös munka.

Az európai főügyész arról is beszélt, hogy Magyarország dönthet arról is, hogy hatáskör tekintetében mikortól akar csatlakozni. A visszamenőleges csatlakozásra is van lehetőség, így tett például Lengyelország is, ami tavaly csatlakozott, de a hatáskör náluk 2021-től kezdődött, amikor az Európai Ügyészség elkezdett működni. Az uniós szabályozás szerint az Európai Ügyészség hatásköre elvben 2017-ig nyúlik vissza, vagyis eddig az évig elkövetett, uniós pénzeket érintő bűncselekmények is vizsgálhatók lennének.



Laura Codruța Kövesi azt mondta, Magyarországtól függ, hogy milyen messzire akar visszamenni az időben, de megjegyezte, hogy az Európai Ügyészség nem szolgál politikai célokat, nem kormányzatokat vizsgál, hanem bűncselekményeket. Akkor van feladatuk, ha az uniós pénz esetében a kár meghaladja a 10 ezer eurót, áfa- és vámcsalás esetében a 10 millió eurót.

Az európai főügyész arról is beszélt, hogy más tagállamok ügyei kapcsán az EPPO már korábban is kapcsolatban állt magyar hatóságokkal. Az áfacsalások esetében jónak nevezte az együttműködést, ugyanakkor politikailag érzékeny ügyekben előfordult, hogy a magyar fél saját hatáskörben indított vizsgálatot, amely aztán lezárult, megakadályozva az EPPO további eljárását az úgynevezett „non bis in idem” (ugyanazon bűncselekményért nem lehet kétszer büntetni) elv miatt.

Magyarországi jelenlét esetén az EPPO önálló irodát nyitna, élén egy európai ügyésszel, aki a magyar és az uniós politikától is független. A tényleges nyomozásokat a meghatározott feltételek alapján kiválasztott Magyarországon aktív ügyészek végeznék a magyar jog alapján, együttműködve a hazai rendőrséggel és hatóságokkal.