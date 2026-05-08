Orbán Dopemannél árulta el, hogy a Vadhajtások a második igeforrása

Orbán Viktor mióta a Fidesz elveszítette a választást nem sokszor nyilvánult meg, most Dopemanhez ment el egy beszélgetésre utolsó teljes munkanapján – írja a Telex.

Orbán szerint egy szuverén, önálló Magyarországot húsz év alatt lehetett volna létrehozni, ennyi idő kellett volna átépíteni a gazdaságot,a közigazgatást. Azt mondta, időarányosan el is végezte ezt a munkát, és fájdalmas neki, hogy az idő négyötödénél be kellett fejeznie. Most azért imádkozik, hogy minél kevesebbet bontsanak le a szuverén Magyarországból.

Orbán ezután arra tért rá, hogy miért pont Dopemanékhez ment el beszélgetni. Azt mondta, hogy mikor korábban ott járt, akkor korrektek voltak vele, és hogy nem is nagyon tudna hová menni.

„Van, az egyik oldal, ami eddig ellenzéki volt, most az kormánysajtó, a hatalom médiája lett. Oda azért nem megyek, mert ott csak ellenségek vannak. Meg van egy elvi álláspontom, hogy aki külföldről fogad el a pénzt, annak én nem nyilatkozom. Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta.

Ezután a hagyományos jobboldali sajtóból a Magyar Nemzetet említette, de ha szerinte ott nyilatkozik, akkor négymillió magyar ember máris befogja a fülét.

„És akkor van még az én kedvencem, csak durva a stíllusában, ezért nem reklámozom, a Vadhajtások. Nyelvileg durva, de az a kurucok sarka. A Nemzeti Sport mellett az a második igeforrásom, amit mindennap meg kell nézzek. De ha odamegyek, akkor is bezárom magam egy szűk hallgatóságba” – mondta.