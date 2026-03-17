2026. március 17. 08:55

Lefóliázza a debreceni CATL a dolgozók telefonját

Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt debreceni jelöltje írt arról a Facebookon, hogy a CATL hétvégén úgy döntött, hétfőtől minden dolgozó telefonját lefóliázzák az akkugyárban.

Ennél cinikusabb lépést elképzelni sem igen lehet. Ahelyett, hogy a szabályok betartásán serénykednének, ahelyett, hogy garantálnák a dolgozók biztonságát, ők azon vannak, hogy bizonyítékok ne készülhessenek a naponta elkövetett szabálytalanságokról – írta.

A Telex megkeresésére a CATL Debrecen azt írta az esettel kapcsolatban, hogy, követve az iparági gyakorlatot, a CATL globális szinten korlátozza a mobiltelefon-használatot minden üzemében, ez alól európai gyáraik, így a CATL debreceni üzeme sem kivétel.

Ennek oka a létesítményekben található, kiemelkedő értékű szellemi tulajdon és speciális műszaki megoldásaink védelme – fogalmaztak, hozzátéve, hogy a mobiltelefonok fóliázása a debreceni gyárban sem előzmény nélküli, bérelt modulösszeszerelő üzemükben már tavaly bevezették azt, a hétfő reggeli intézkedést tervezett, előre ütemezett lépésként vezették be, erről az alvállalkozókat előzetesen írásban tájékoztatták.

Tárkányi szerint egyébként a hétfő reggeli beléptetés botrányba fulladt, a bátor debreceni dolgozók nem voltak hajlandók engedelmeskedni, így a cég végül elállt a vegzálástól. Ezt a CATL nem erősítette meg a lapnak, és a bejegyzést sem kommentálták.

(24 nyomán)