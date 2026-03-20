2026. március 20. 14:52

Gulyás: érvénytelen Fidesz-Mi Hazánk-szavazatra buzdítanak a tiszások

Terjesztenek a közösségi médiában egy felhívást, amely arra buzdít, hogy a listás szavazólapon a Fideszre és a Mi Hazánkra egyszerre kell szavazni, mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem. Ez hazugság. Ez valójában érvénytelen szavazat, az erre való felhívás bűncselekmény, választási csalás - írja Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely.

A Büntető Törvénykönyv szerint, aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezért, aki hasonló felhívást lát, a Facebookon jelentse a jogsértő tartalmat, és tegyen feljelentést a bejegyzés terjesztői ellen! - szólít fel a miniszter, hozzátéve: érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet.

Ő természetesen a saját pártját javasolja, de a kedves olvasók majd eldöntik, kire teszik az x-et.